'Giật mình' khi 3 mỹ nhân chuyển giới Việt đọ dáng 'khét lẹt', sắc vóc nuột nà, nóng bỏng như ngọc nữ

Hậu trường 09/04/2021 05:46

Mới đây, 3 mỹ nhân chuyển giới từng được đánh giá là đẹp nhất trong chương trình Đại Sứ Hoàn Mỹ đã có màn thả dáng với sắc vóc nuột nà trên du thuyền. Tuy nhiên màn đọ sắc này lại khiến cộng đồng mạng đau đầu vì không thể "xếp hạng" ba cô nàng.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân chuyển giới Tường Vi đã chia sẻ bộ ảnh với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng với Lương Mỹ Kỳ và Trân Đài. Sau cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ, Tường Vi được nhận xét là có phong cách ngày càng trưởng thành và táo bạo. 

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Trong các thiết kế bay bổng và nhẹ nhàng, cả ba đã có màn hóa thân thành các cô nàng biển cả khi đứng trên du thuyền sang chảnh
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3 cô gái với nhan sắc nổi bần bật giữa biển xanh, cát trắng
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Tường Vi và Lương Mỹ Kỳ 'sang chảnh' với thiết kế mũ rộng vành
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Vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống của 2 người đẹp
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3 thí sinh Đại Sứ Hoàn Mỹ đã có màn đọ dáng 'khét lẹt' trên du thuyền sang chảnh
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Tường Vi hóa thân thành cô nàng sành điệu với áo khoe vòng một
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Trong một thiết kế khác, cô lại nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng nét đẹp rất Tây
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Tường Vi được nhận xét là có vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' và nhan sắc ngày càng mặn mà

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng hết lời khen 3 cô gái có nhan sắc ngày càng "lên hương" và hy vọng họ sẽ có thêm nhiều màn "đọ sắc" để "chiêu đãi" người hâm mộ.

Ảnh: FB

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