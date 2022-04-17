NSƯT Thành Lộc công khai chỉ trích hoa hậu hiện nay 'ăn mặc như kỹ nữ'?

Hậu trường 17/04/2022 20:58

Phát ngôn mới nhất cho là của NSƯT Thành Lộc đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì ý kiến trang phục hiện nay của các hoa hậu giống như được thiết kế cho kỹ nữ vậy.

Là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của showbiz Việt, NSƯT Thành Lộc cũng là một người kín tiếng, ít khi bàn luận về vấn đề gì nào đang nổi cộm trong xã hội. Tuy vậy, cư dân mạng hiện đang xôn xao bởi một bài đăng được cho là của nam nghệ sĩ với nội dung công khai chỉ trích một vấn đề khá nhạy cảm.

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Bài đăng được cho là của NSƯT Thành Lộc - Ảnh: Internet

Theo đó, một bức ảnh chụp lại bài đăng của một tài khoản Facebook mang tên Thanh Loc Nguyen có ảnh đại diện là mặt của NSƯT Thành Lộc đang được chia sẻ rầm rộ. Nội dung bài đăng là: “Thiết kế trang phục cho hoa hậu không dễ. Đó là đại sứ nhan sắc của một quốc gia chứ không phải một kỹ nữ”.

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NSƯT Thành Lộc vẫn chưa lên tiếng về việc này - Ảnh: Internet

Chưa rõ liệu đây có phải phát ngôn của NSƯT Thành Lộc hay không nhưng đã khiến cho cộng đồng mạng hiện đang bàn tán rất sôi nổi, đa phần đồng ý với nam nghệ sĩ rằng nhiều đại diện sắc đẹp hiện nay chạy theo xu hướng ăn mặc thiếu vải rất phản cảm. Tuy vậy, có người lại cho rằng ý kiến trên khá cổ hủ vì tùy theo hoàn cảnh mà các hoa hậu sẽ lựa chọn trang phục cho phù hợp.

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Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về phát ngôn này của NSƯT Thành Lộc - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư bài đăng này có phải của NSƯT Thành Lộc hay không vì theo ảnh thì bài đăng đang được để ở chế độ bạn bè nên không thể xác minh được. Tuy vậy, vẫn có người tin chắc nịch rằng đây là phát ngôn của nam nghệ sĩ vì cách nói rất giống nhau và tên tài khoản lẫn ảnh đại diện đều giống hệt với của NSƯT Thành Lộc. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại thì nam nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều gì.

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