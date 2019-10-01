NSND Trần Hiếu, Thành Lộc... xúc động đến viếng nghệ sĩ Thế Anh lần cuối

Hậu trường 01/10/2019 21:04

Chiều 1/10, NSND Trần Hiếu, Thành Lộc, Kim Xuân, diễn viên Lý Hùng... đã đến Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh thắp nén hương tiễn biệt NSND Thế Anh.

Sau thời gian trị bệnh, ngày 29/9, NSND Thế Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau khi làm lễ tại nhà riêng, thi hài nghệ sĩ Thế Anh được đưa về Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3) để làm lễ viếng từ ngày 1-2/10. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương, nói lời tiễn biệt người nghệ sĩ đáng kính.

nsnd the anh 1
Lễ viếng NSND Thế Anh diễn ra trong hai ngày 1-2/10 tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: NN
nsnd the anh 2
Nghệ sĩ Việt gửi vòng hoa đến thành kính phân ưu cùng gia đình - Ảnh: NN

Chiều 1/10, bất chấp cơn mưa lớn, nhiều sao Việt như: NSND Trần Hiếu, Thành Lộc, Kim Xuân, diễn viên Lý Hùng... đến chia buồn với gia đình cố nghệ sĩ.

NSND Trần Hiếu, Thành Lộc... xúc động đến viếng nghệ sĩ Thế Anh lần cuối - Ảnh 3
Diễn viên Lý Hùng chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thế Anh - Ảnh: NN
nsnd the anh 3
Nghệ sĩ Thành Lộc chia buồn cùng vợ và con NSND Thế Anh - Ảnh: NN
nsnd the anh 4
Nghệ sĩ Lan Hương viết lời tiễn biệt người anh tài hoa - Ảnh: NN
nsnd the anh 5
NSND Trần Hiếu đến thắp hương tiễn biệt người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: NN
nsnd the anh 6
Ông đứng lặng người hồi lâu trước di ảnh...
nsnd the anh 7
... và đi quanh quan tài của người đồng nghiệp quá cố - Ảnh: NN
nsnd the anh 8
Ông không giấu được vẻ mặt u buồn khi nhìn mặt nghệ sĩ Thế Anh qua lớp kính quan tài - Ảnh: NN

Trước đó vào sáng nay, rất đông nghệ sĩ như: NSND Trung Anh, Lan Hương, vợ chồng nghệ sĩ Minh Đức - Lâm Bích... đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để viếng nghệ sĩ Thế Anh.

NSƯT Thành Lộc: 'NSND Thế Anh là người mà tôi không dám bắt chuyện'

NSƯT Thành Lộc: 'NSND Thế Anh là người mà tôi không dám bắt chuyện'

NSƯT Thành Lộc, Hiền Mai, đạo diễn Thanh Vân chia sẻ niềm tiếc thương khi nghe tin NSND Thế Anh qua đời vào sáng 29/9 vì nhồi máu cơ tim.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Thế Anh NSND Trần Hiếu NSND Thế Anh qua đời

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026