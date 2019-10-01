NSND Trần Hiếu, Thành Lộc... xúc động đến viếng nghệ sĩ Thế Anh lần cuối

Sau thời gian trị bệnh, ngày 29/9, NSND Thế Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau khi làm lễ tại nhà riêng, thi hài nghệ sĩ Thế Anh được đưa về Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3) để làm lễ viếng từ ngày 1-2/10. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương, nói lời tiễn biệt người nghệ sĩ đáng kính.