NSND Trần Hiếu, Thành Lộc... xúc động đến viếng nghệ sĩ Thế Anh lần cuối

Chiều 1/10, NSND Trần Hiếu, Thành Lộc, Kim Xuân, diễn viên Lý Hùng... đã đến Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh thắp nén hương tiễn biệt NSND Thế Anh.
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Sau thời gian trị bệnh, ngày 29/9, NSND Thế Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Sau khi làm lễ tại nhà riêng, thi hài nghệ sĩ Thế Anh được đưa về Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3) để làm lễ viếng từ ngày 1-2/10. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hương, nói lời tiễn biệt người nghệ sĩ đáng kính.
Chiều 1/10, bất chấp cơn mưa lớn, nhiều sao Việt như: NSND Trần Hiếu, Thành Lộc, Kim Xuân, diễn viên Lý Hùng... đến chia buồn với gia đình cố nghệ sĩ.
Trước đó vào sáng nay, rất đông nghệ sĩ như: NSND Trung Anh, Lan Hương, vợ chồng nghệ sĩ Minh Đức - Lâm Bích... đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để viếng nghệ sĩ Thế Anh.