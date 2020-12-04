Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin NSND Trần Hiếu gặp tai nạn nghiêm trọng.

NSND Trần Hiếu khiến nhiều người lo lắng khi bất ngờ bị tai nạn giao thông và được chở về nhà trong tình trạng chảy máu khá nhiều ở mặt. Được biết, gia đình đã nhanh chóng đưa nam nghệ sĩ tới Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị. Theo đó, NSND Trần Hiếu phát hiện bị gãy một xương sườn. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin NSND Trần Hiếu gặp tai nạn đang khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà xã của NSND Trần Hiếu đã cho biết ông thật ra bị gãy 2 chiếc xương sườn chứ không phải 1 như thông tin ban đầu. Hiện tại, các bác sĩ đang phải liên tục hút dịch từ phổi của nghệ sĩ Trần Hiếu để chữa trị vì trước đó xương sườn bị gãy chọc vào phổi, gây tràn dịch màng phổi rất nguy hiểm.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936, ông là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng nam trầm. Nam nghệ sĩ hát được nhiều thể loại như opera, nhạc đỏ, nhạc trữ tình. Bên cạnh đó, Trần Hiếu là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Con voi", "Hò Kéo Pháo", "Chiều hải cảng", "Bình yên", "Hát mừng chiến thắng"...

Trần Hiếu và bà xã Bích Ngà - Ảnh: Internet

NSND Trần Hiếu còn là anh cả trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, em trai ông là nhạc sĩ Trần Tiến nổi tiếng. Ông có hai người con, một trai một gái, trong đó diva Trần Thu Hà là cô con gái út. Sau nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, NSND Trần Hiếu hiện đang có cuộc sống bình yên bên bà xã Bích Ngà.

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