NS Thương Tín: Tiết lộ thông tin về vợ cũ, day dứt vì lỗi lầm đã từng với con trai duy nhất

Nghệ sĩ Thương Tín liên tục khen ngợi cậu con trai duy nhất hiếu thảo, biết nghĩ cho bố dù ở xa, lại còn thương em gái cùng cha khác mẹ. Đồng thời, nam diễn viên còn hé lộ những thông tin về vợ cũ mà ít ai được biết.

Mới đây, NS Thương Tín đã có buổi trò chuyện với kênh Phiêu cùng cuộc sống hậu làm răng. Trong buổi trò chuyện ấy, nam nghệ sĩ đã hé lộ cho khán giả thêm thông tin về con trai duy nhất Thanh Tùng cũng như hình ảnh người vợ cũ của mình. Ông liên tục khen ngợi cậu con trai hiếu thảo, biết lo nghĩ cho bố dù 2 bố con không có cơ hội ở gần nhau. Thương Tín cho biết chiếc xe máy ông đang đi là do con trai mua cho. Ngoài ra, nam diễn viên còn khẳng định mình và ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng có mối quan hệ hết sức bình thường, không hề có mâu thuẫn gì xảy ra từ trước đến giờ. “Ngay hôm tôi bị đột quỵ, chính con tôi là người đưa tôi vào viện. Vừa nghe thấy tin tôi bị đột quỵ là nó chạy tới đưa tôi vào viện liền. Điều này an ủi tôi phần nào, vì ít ra xung quanh mình vẫn còn người thân, gia đình", Thương Tín nhắc lại hôm đột quỵ được con trai đưa vào viện cấp cứu.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng cực kì xúc động khi nhắc về Thanh Tùng. "Đôi lúc thấy con trai buồn, tôi lại day dứt vì nghĩ biết đâu nỗi buồn của con trai có phần do mình gây ra trước đây. Tôi tin con trai đã lớn sẽ hiểu và thông cảm cho mình", Thương Tín tiếp lời. NS Thương Tín luôn tự hào khi nhắc về cậu con trai duy nhất Tuy nhiên, nam diễn viên cũng rất tâm lí khi chia sẻ rằng cậu con trai của mình dù gì cũng đã lớn tuổi, nên cũng phải có cuộc sống và niềm hạnh phúc riêng, không thể đòi Thanh Tùng phải bên cạnh suốt được. Thương Tín tiết lộ thêm về tình hình của người vợ cũ (cũng chính là mẹ Thanh Tùng): “Mẹ của con trai tôi đi Mỹ cũng ba mấy năm rồi nên thi thoảng cũng gửi tiền về giúp đỡ con, nhẹ gánh cho tôi”.

Chia sẻ thêm về vợ cũ, Thương Tín kể rằng người phụ nữ ấy đã kết hôn với một người đàn ông bên Mỹ, nhưng chồng bà cũng đã mất rồi, thêm nữa bà cũng chẳng có đứa con nào. Vậy nên, dường như mọi tình thương của bà đều dành cho con trai Thanh Tùng ở Việt Nam. Đi qua nhiều cuộc tình, giờ đây nam nghệ sĩ luôn cảm thấy tự hào vì mình “đủ nếp đủ tẻ”. Ông cũng cho biết mặc dù 2 người con không cùng một mẹ, tuy nhiên anh lớn Thanh Tùng luôn yêu thương em gái. Nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” cho hay mình đã dặn dò con trai rất kĩ rằng lỡ may bố có “ra đi” sớm, thì con cũng đừng quên đứa em gái này. Hãy quan tâm và lo lắng cho nó nhiều nhất có thể nhé. Đáp lại lời dặn của bố, anh hai cũng đã “ok rồi”. Thương Tín và con trai Thanh Tùng - Ảnh: Internet Nói về vấn đề đi diễn hiện tại, Thương Tín cũng không ngần ngại chia sẻ bây giờ anh còn theo nghiệp diễn là vì kinh tế cuộc sống, chứ bằng tuổi này rồi thì còn tham vọng gì nữa đâu. “Bây giờ tôi có đóng phim cũng chẳng để tham vọng gì cả, chỉ mong có chút tiền trang trải cuộc sống thôi. Ở tuổi này, tôi hết ham muốn, vấn vương rồi. Cái nghề cái nghiệp không bỏ được thì phải chịu thôi. Tôi cũng không có gì luyến tiếc về thời hoàng kim của mình. Tôi đã làm cái gì là phải trách nhiệm hết mình với nó dù xấu hay tốt”, nam diễn viên chia sẻ.

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