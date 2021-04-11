Người đàn ông ngôn tình Quách Ngọc Ngoan với Phượng Chanel: Một thời ngọt ngào ‘không nợ nhau làm sao gặp gỡ’, giờ biệt tăm hậu công bố chia tay

Quách Ngọc Ngoan thời mặn nồng cùng Phượng Chanel, nam diễn viên đã không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh của người tình, kèm theo đó là nhiều câu nói cực thơ mộng và lãng mạn. Vậy mà giữa nghi vấn chia tay, netizen lại chẳng thấy nam diễn viên thường xuyên thể hiện tình cảm nữa.

Tối 10/4, mạng xã hội rộ lên nghi vấn nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã "đường ai nấy đi" sau 6 năm gắn bó. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ bởi lẽ chuyện tình của họ dường như chẳng ồn ào ngay từ khi bắt đầu, thậm chí cư dân mạng còn cảm thấy an tâm hơn và chúc phúc cho cặp đôi từ sau khi cả 2 có chung với nhau một bé gái Sumi hồi năm 2020.

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Quách Ngọc Ngoan, netizen sẽ dễ dàng nhận thấy dường như nam diễn viên hầu như chỉ đăng tải hình ảnh của Phượng Chanel - Ảnh: FBNV Nếu thường xuyên theo dõi tài khoản cá nhân của nam diễn viên, netizen sẽ không khó để nhận ra ngay anh là một trong những ông chồng “cuồng vợ, yêu con”. Bằng chứng là trên trang facebook của mình, Quách Ngọc Ngoan dành hầu hết “spotlight” cho Phượng Chanel. Không chỉ đăng tải loạt hình ảnh xinh đẹp của người tình hơn tuổi, nam diễn viên còn kèm theo đó muôn vàn những câu nói “thả thính” cực ngọt, thể hiện mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp của cả hai.

Tình trẻ của Phượng Chanel cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm qua những câu nói cực lãng mạn - Ảnh: FBNV Tuy nhiên thời gian gần đây, người ta nhận thấy Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thường xuyên không còn xuất hiện cạnh nhau trong nhiều sự kiện. Theo đó, tần suất nam diễn viên chia sẻ hình ảnh về bạn gái cũng vơi dần. Bởi vậy, cư dân mạng đã lập tức đặt ra nghi vấn: Phải chăng cả 2 đã “đường ai nấy đi” sau thời gian gắn bó 6 năm. Cũng trong một buổi trò chuyện cùng truyền thông gần đây, Phượng Chanel đã có chia sẻ rằng cô cảm ơn thời gian vừa qua người ấy đã bên cạnh mình. Đồng thời, nữ doanh nhân cũng không quên khẳng định đó chính là giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời của cô.

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