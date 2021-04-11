Quang Lê: Tài sản kếch xù, show chạy không xuể nhưng quỵt nợ 2 năm không trả?

Ở độ tuổi U50, Quang Lê sở hữu biệt thự triệu đô, mức cát-xê thuộc dạng “khủng” nhất nhì showbiz Việt. Tuy vậy, anh lại vướng phải đồn đoán quỵt nợ hơn cả trăm triệu đồng.

Thời gian gần đây, Quang Lê bị một tài khoản trên mạng xã hội tố rằng anh đã quỵt khoảng 106 triệu đồng từ năm 2008 đến nay chưa thấy trả. Trước lời tố này, nam ca sĩ cho biết trên facebook có rất nhiều thành phần không trung thực lắm. Khi người ta ghét mình, người ta sẽ làm những chuyện mà đến mình cũng chẳng ngờ được. Mặc dù Quang Lê chưa có câu trả lời khẳng định rõ ràng về tin đồn nêu trên, tuy nhiên việc Quang Lê lên tiếng đã khiến người hâm mộ đôi phần an tâm. Trước đó, nam ca sĩ đã nhiều lần chia sẻ về gia tài mình sở hữu đã khiến cư dân mạng lắm phen “mắt tròn mắt dẹt”.

Nhiều lần Quang Lê công khai những hình ảnh nơi ở sang trọng của mình đã khiến netizen lắm phen 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh: Internet Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế nhưng sang Mỹ định cư từ năm 10 tuổi. Nhắc đến anh, người ta nhớ ngay đến loạt hit như: Đập vỡ cây đàn, Sương trắng miền quê ngoại, Cô hàng xóm, Đôi mắt người xưa,... Nam ca sĩ là một trong những sao Việt cực kì đắt show với mức cát-xê “khủng”. Trong một lần trò chuyện cùng Zing, Quang Lê chia sẻ ở Việt Nam, anh sẽ lấy cát-xê rẻ hơn so với thị trường hải ngoại. Thông thường khi đi hát ở nước ngoài, anh sẽ lấy 4000 USD. Đó là chưa kể khi đến những nước xa như Nhật Bản thì tiền lương sẽ nhỉnh hơn nữa. Ngoài đi diễn, Quang Lê cũng nhận lời làm giám khảo cho các gameshow truyền hình với mức thù lao đáng kể. Dù chưa một lần công bố con số cụ thể nhưng nhìn vào khối tài sản kếch xù Quang Lê sở hữu, người ta cũng đủ biết mọi thứ “khủng” như thế nào rồi. Tại California, Mỹ, anh còn sở hữu một biệt thự sân vườn rộng, được thiết kế đậm chất Việt. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một căn biệt thự lộng lẫy như cung điện tại quận Tân Bình (TP.HCM). Được biết, đây là nơi nghỉ ngơi của nam ca sĩ khi về hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Căn biệt thự của nam ca sĩ tại TP. HCM - Ảnh: Internet Tuy nhiên gần đây, trong một vài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, Quang Lê lại khiêm tốn chia sẻ về những tài sản mình có trong tay ở tuổi 42: "Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi. Nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu USD ở Mỹ. Đó là ngôi nhà tôi tâm huyết mua tặng cho cha mẹ. Ở TP.HCM, tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm". Theo đó, anh tiết lộ 3 năm trở lại đây mình chủ yếu sống ở Việt nam, rất ngại quay lại môi trường hải ngoại dù được các bầu show mời gọi với giá cát-xê không thua kém gì thời hoàng kim. “Có bầu show chấp nhận trả tiền gấp đôi, người bồi dưỡng thêm 10.000 USD nếu tôi về Mỹ hát nhưng tôi đều từ chối. Quãng đường bay dài mà chỉ hát một show rất mệt", Quang Lê chia sẻ. Ở độ tuổi U50, mặc dù vẫn lẻ bóng nhưng Quang Lê tiết lộ mình cũng chưa có ý định lập gia đình - Ảnh: Internet Bước sang độ tuổi U50, Quang Lê vẫn lẻ bóng. Hiện tại, anh dành thời gian để ở nhà một mình, không thích lui tới chốn đông người, nhiều bạn bè rủ đi chơi anh cũng từ chối. Anh chia sẻ vì mình còn ngại việc chăm con nên chưa nghĩ đến vấn đề lập gia đình. Cũng trong bài phỏng vấn trên Thanh Niên, Quang Lê tiết lộ về ý định đi tu của mình. Anh nói: "Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu đó. Không phải vào chùa, cạo trọc đầu mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia. Nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên".

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