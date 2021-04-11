Hậu chia tay, Phượng Chanel khoe ảnh gợi cảm cùng con gái chung với Quách Ngọc Ngoan

Sau tuyên bố “đường ai nấy đi”, Phượng Chanel đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực bằng việc “khoe nhẹ” những tấm ảnh vô cùng nóng bỏng trong chuyến du lịch mới đây. Trong ảnh, nữ doanh nhân rạng rỡ, tỏa sáng trong bộ cánh bikini chụp cùng con gái chung với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Mới đây, vào ngày 10/4, cư dân mạng được dịp dậy sóng khi nhận thông tin Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đã chính thức chia tay. Như vậy sau 6 năm gắn bó, cùng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi”. Thuở mặn nồng, cả 2 đã có một con chung là bé gái Sumi.

Bài đăng 'nóng bỏng' mới nhất của Phượng Chanel - Ảnh: FBNV

Thường xuyên đăng tải những tấm ảnh khoe con nhưng cặp đôi chỉ úp mở cho dân mạng được thấy vóc dáng hoặc một góc người của bé, còn dung nhan thật của “thế lực nhí” này thì chưa được bố mẹ em tiết lộ hoàn toàn.

Hậu chia tay, có lẽ điều khiến “team hóng hớt” quan tâm nhất chính là động thái từ chính chủ. Trong khi Quách Ngọc Ngoan có vẻ im hơi lặng tiếng trên trang cá nhân thì Phượng Chanel lại “khoe nhẹ” những tấm ảnh vô cùng nóng bỏng trong chuyến du lịch mới đây.

Loạt ảnh khoe vóc dáng săn chắc, quyến rũ của bà mẹ 3 con - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, nữ doanh nhân rạng rỡ, tỏa sáng trong bộ cánh bikini chụp cùng con gái chung với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Bên dưới bình luận, rất nhiều người quen lẫn khán giả bày tỏ sự khen ngợi với vóc dáng săn chắc, nuột nà của bà mẹ 3 con.

Bên dưới bài đăng, ai nấy đều tỏ ra khen ngợi hình thể của nữ doanh nhân U40 - Ảnh: FBNV

Không những thế, trên trang cá nhân của mình khoảng thời gian gần đây, Phượng Chanel cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip vui vẻ của bản thân và các con, tuyệt nhiên cô không hề đề cập đến tình trẻ Quách Ngọc Ngoan cùng cuộc tình đã tan vỡ.

Người đàn ông ngôn tình Quách Ngọc Ngoan với Phượng Chanel: Một thời ngọt ngào ‘không nợ nhau làm sao gặp gỡ’, giờ biệt tăm hậu công bố chia tay Quách Ngọc Ngoan thời mặn nồng cùng Phượng Chanel, nam diễn viên đã không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh của người tình, kèm theo đó là nhiều câu nói cực thơ mộng và lãng mạn. Vậy mà giữa nghi vấn chia tay, netizen lại chẳng thấy nam diễn viên thường xuyên thể hiện tình cảm nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-phuong-chanel-khoe-anh-goi-cam-cung-con-gai-chung-voi-quach-ngoc-ngoan-401665.html