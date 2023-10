Nóng: Thêm một nam DJ nổi tiếng bị bắt tại Hải Dương vì liên quan đến MA TÚY

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 25/4, Công an Hải Dương cho biết đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, HKTT tại phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 23h30 ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt.