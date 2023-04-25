Nóng: Thêm một nam DJ nổi tiếng bị bắt tại Hải Dương vì liên quan đến MA TÚY

Hậu trường 25/04/2023 12:03

Tại thời điểm kiếm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 25/4, Công an Hải Dương cho biết đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, HKTT tại phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 23h30 ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng. Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Nóng: Thêm một nam DJ nổi tiếng bị bắt tại Hải Dương vì liên quan đến MA TÚY - Ảnh 1
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị tiến hành tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18. - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine; cùng với đó thu giữ 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Nóng: Thêm một nam DJ nổi tiếng bị bắt tại Hải Dương vì liên quan đến MA TÚY - Ảnh 2
DJ Thái Hoàng được đưa vào nhà tạm giữ - Ảnh: Zing News

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 2 bình khí nén (khí cười N2O) và các vỏ bóng bay để phục vụ bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán. Khi tiến hành xét nghiệm nước tiểu, cơ quan công an xác định có 11 người dương tính với các chất ma túy.

Cũng theo cơ quan công an, trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, quán Ruby Club 18 không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy, bị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thái Hoàng và tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan.

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Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được bị can mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

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