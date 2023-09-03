Những sao Việt ly hôn trong âm thầm khiến netizen ngỡ ngàng: Long đẹp trai đã có luôn vợ mới

Sau ly hôn, hiện 2 con sống với cùng mẹ là diễn viên Đại Ngọc Trâm. Còn Hoàng Mèo chịu trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng và thỉnh thoảng sẽ thăm con khi rảnh. Nam diễn viên khẳng định anh và vợ cũ vẫn xem nhau là bạn, là đồng nghiệp sau ly hôn.

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm từng là một trong những cặp vợ chồng diễn viên khá nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, vừa qua, Hoàng Mèo bất ngờ thông báo đã ly hôn Ngọc Trâm hơn 3 năm nay. Nam diễn viên cho biết lý do dẫn đến đổ vỡ là vì anh và vợ thường hay khắc khẩu dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Anh thừa nhận: "Nhưng dù sao, khi gia đình có mâu thuẫn, người đàn ông bao giờ cũng có lỗi nhất".

Sau đó, Long Đẹp Trai mới lên tiếng chính thức việc đã ly hôn với diễn viên Phi Nga. Nói về chuyện hôn nhân tan vỡ, Long Đẹp Trai cho hay: "Tôi và Nga đã ly dị từ năm 2021. Cả hai sống không còn tiếng nói chung nên quyết định chia tay. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, văn minh. Tôi như thế nào Nga là người hiểu nhất, và Nga thế nào tôi cũng là người hiểu nhất. Có rất nhiều tin đồn nhưng chẳng lẽ chúng tôi phải giải thích với từng người".

Long Đẹp Trai và Phi Nga đã gắn bó bên nhau suốt 8 năm trước khi rầm rộ thông tin "đường ai nấy đi". Nguồn cơn chuyện ly hôn lan truyền bắt nguồn từ việc trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đám cưới của Long đẹop trai và cô gái lạ.

Hậu ly hôn, Phi Nga chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng con còn anh nỗ lực làm tốt vai trò người bố, hỗ trợ Phi Nga lo toan và chăm sóc cho quý tử cuộc sống đủ đầy

Hậu ly hôn, Phi Nga chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng con còn anh nỗ lực làm tốt vai trò người bố, hỗ trợ Phi Nga lo toan và chăm sóc cho quý tử cuộc sống đủ đầy. Nói về mối quan hệ với vợ cũ, nam diễn viên tâm sự: "Tôi nghĩ bất cứ mối quan hệ nào khi đã không còn hợp, hết duyên thì sẽ kết thúc. Khi ly hôn, tôi và Nga đều đồng thuận. Bây giờ, chúng tôi nghĩ rằng không còn tình nghĩa vợ chồng thì còn tình anh em đồng nghiệp. Nếu tôi cần gì, Nga sẵn sàng giúp đỡ và ngược lại. Những buổi tiệc gia đình, sinh nhật con, Nga vẫn gọi điện cho tôi cùng góp mặt. Tôi vẫn chở bố mẹ tới chơi với cháu. Cuối tuần, tôi đón con về nhà. Xong việc, Nga qua đón con trai".

Hồ Quang Hiếu - Ivy Trần

Năm 2016, người hâm mộ xôn xao trước hình cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Sau đó, vợ cũ của Hồ Quang Hiếu - Ivy Trần cũng lên tiếng về điều này. Cô tâm sự: "Thời điểm đó tôi còn quá non nớt, tôi không nghĩ rằng yêu và kết hôn lại có quá nhiều bỡ ngỡ, khó khăn đến vậy. Tôi chỉ nghĩ mình yêu người nào thì sẽ cưới người đó làm chồng. Anh Hiếu nhiều lần to tiếng và nặng lời khiến tôi bị tổn thương nặng nề. Anh thường đi diễn xa và chẳng quan tâm gì đến tôi ở nhà một mình sống ra sao. Nhưng chỉ cần tôi ra ngoài mà anh gọi điện thoại về và tôi không có nhà là anh giận tôi".

Năm 2016, người hâm mộ xôn xao trước hình cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Còn phía nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu khẳng định bản thân chưa từng có lỗi với vợ bởi cả hai chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày rồi tiến tới ly hôn. Giọng ca Con Bướm Xuân cũng thừa nhận bản thân trước đây suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần yêu thương nhau thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Do đó, dù chưa tìm hiểu kỹ về đối phương nhưng Hồ Quang Hiếu và vợ vẫn quyết định về chung một nhà.

Hồ Quang Hiếu khẳng định bản thân chưa từng có lỗi với vợ bởi cả hai chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày rồi tiến tới ly hôn

Giải thích về việc không công khai chuyện kết hôn, nam ca sĩ tâm sự rằng bản thân lúc đó là trụ cột gia đình nhưng tiền cát-xê của anh vẫn chưa ổn định để nuôi vợ. Về Ivy, thời điểm đó cô cũng không có thu nhập cao. Nếu công khai vào khoảng thời gian này, anh sợ các fan sẽ quay lưng và ảnh hưởng tới công việc. Do đó, anh dự tính công khai hạnh phúc của mình với công chúng khi mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo.

Hoàng Oanh và chồng Tây

Sau 2 năm chung sống, Hoàng Oanh và và chồng cũ là Jack Cole lên tiếng xác nhận ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Trên dòng thời gian cá nhân, chồng cũ Hoàng Oanh đã viết dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Sau 2 năm chung sống, Hoàng Oanh và và chồng cũ là Jack Cole lên tiếng xác nhận ly hôn khiến nhiều người bất ngờ

Sau đó 2 ngày, Á hậu cũng đăng lên Facebook cá nhân một đoạn trạng thái cho biết cả hai đang làm thủ tục ly hôn. "Từ trước tới giờ, tôi đã cố gắng hết lòng hết sức, nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max sẽ là sức mạnh, hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi" - Hoàng Oanh chia sẻ.

Cô kết hôn với người chồng Tây vào đầu tháng 12/2019 sau hơn 2 năm hẹn hò và tìm hiểu

Cô kết hôn với người chồng Tây vào đầu tháng 12/2019 sau hơn 2 năm hẹn hò và tìm hiểu. Tuy nhiên vì khác nhau nhiều về tư tưởng cũng như lối sống, cả hai chọn phương án cuối cùng là ly hôn. Nữ MC khẳng định, dù ly hôn, cô và Jack Cole sẽ vẫn cùng nhau chăm sóc, yêu thương và nuôi dạy con trai trưởng thành.