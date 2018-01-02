Cách đây vài giờ, Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cơ thể bầm dập sau khi quay xong bộ phim Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ. Trong phim, người đẹp hóa thân vào nhân vật Hoa - một cô gái có số phận bi thương, mang chứng tâm thần phân liệt sau khi bị hiếp và giết hụt. Vì phải thường xuyên thực hiện những cảnh quay mạo hiểm như bị đánh, bị trói, bị hiếp và quăng quật nhưng bao tải… giọng ca Đoạn đường vắng bị thương khắp người.

Cô viết trên trang cá nhân: "Đây là những gì tôi đã phải trải qua khi tham gia phim 'Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ'. Mồ hôi, nước mắt, máu và suýt mất mạng 3 lần để có thể ra được một tác phẩm nghệ thuật chỉ vài phút trên màn ảnh”