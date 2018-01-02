Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘

Hậu trường 02/01/2018 12:57

Để hóa thân thành công vào nhân vật, Nhật Kim Anh phải lăn lộn đến bầm dập. Sau những cảnh quay kinh khủng, nữ diễn viên thu về "một rổ" vết bầm tím khắp người khiến fan vô cùng xót xa.

Cách đây vài giờ, Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cơ thể bầm dập sau khi quay xong bộ phim Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ. Trong phim, người đẹp hóa thân vào nhân vật Hoa - một cô gái có số phận bi thương, mang chứng tâm thần phân liệt sau khi bị hiếp và giết hụt. Vì phải thường xuyên thực hiện những cảnh quay mạo hiểm như bị đánh, bị trói, bị hiếp và quăng quật nhưng bao tải… giọng ca Đoạn đường vắng bị thương khắp người.

Cô viết trên trang cá nhân: "Đây là những gì tôi đã phải trải qua khi tham gia phim 'Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ'. Mồ hôi, nước mắt, máu và suýt mất mạng 3 lần để có thể ra được một tác phẩm nghệ thuật chỉ vài phút trên màn ảnh”

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 1

Nhật Kim Anh hi sinh thân mình để hóa thân vào nhân vật Hoa trong phim "Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ" - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 2

Nhật Kim Anh bị đánh thật dẫn đến thâm tím đùi - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 3

Tay cô bị thương nặng sau những cảnh quay khủng khiếp - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 4

Cơ thể Nhật Kim Anh đầy rẫy các vết thương - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 5

Cuộc đời bi đát của Hoa (Nhật Kim Anh) bắt đầu khi cô cùng chồng tới Vũng Tàu xem đua chó và bất ngờ bị bắt cóc - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 6

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 7

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 8

Lúc này, Hoa bị Hải “đen” – chủ trường đua nghi ngờ là thông đồng với Tuấn “chó” để ăn cắp tiền và lấy một thứ quan trọng trong két sắt - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 9

Sai khi bị tra tấn, Hoa bị đàn em của Hải “đen” hiếp và vứt xuống biển - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 10

Nhật Kim Anh gây sốc khi công khai cơ thể bầm dập sau những cảnh quay bị hiếp dâm: 'Tôi suýt mất mạng 3 lần‘ - Ảnh 11

Fan Nhật Kim Anh rất xót thần tượng sau khi xem những bức ảnh này - Ảnh: FBNV

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