Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê'

Hậu trường 24/05/2022 10:15

Màn đáp trả của bà xã Cường Đô La đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La là một trong những cặp đôi "đũa lệch" điển hình của showbiz Việt. Doanh nhân phố núi vốn sở hữu chiều cao khá khiêm tốn trong khi người đẹp họ Đàm lại là siêu mẫu nổi tiếng với chiều cao tận 1m76.

Tuy nhiên việc chênh lệch chiều cao lại không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của cả hai. Thậm chí mỗi hình ảnh của cặp đôi đều nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ mọi người.

Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê' - Ảnh 1
Đàm Thu Trang - Cường Đô La - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân của mình trong một lần hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi người đẹp xứ Lạng đã đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch của mình với Cường Đô La. Đàm Thu Trang để lại dòng trạng thái khiến nhiêu fan hâm mộ phải bật cưới: "Tính ghi caption thả thính, nhưng lại sợ Nguyễn Quốc Cường dính nên thôi".

Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của cựu mẫu trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Bên dưới bài đăng rất nhiều netizen phải cảm thấy ghen tị trước tình cảm ngọt ngào mà bà xã Cường Đô La dành cho chồng. Dẫu vậy trong niềm vui của mọi người lại xuất hiện những antifan để lại lời bình luận cực kỳ kém duyên khiến nhiều người phẫn nộ. 

Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê' - Ảnh 3
Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê' - Ảnh 4
Bà xã Cường Đô La có màn đáp trả cực kỳ khéo léo để đuổi antifan đi chỗ khác - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên tất cả đều ngạc nhiên với cách ứng xử của người đẹp sinh năm 1989 khi cón màn đáp trả một cách thẳng thắn khiến antifan chỉ còn biết vội vã rời đi vì quá cảm thấy quá quê. Một số bộ phận netizen đã dành những sự khen ngợi cho cách hành xử của cô nàng bởi không nhiều người trong tình huống trên có thể giữ được bình tĩnh như vậy. 

Nhận phải những lời bình luận kém duyên, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khéo léo khiến antifan chỉ biết lặng lẽ bỏ đi vì quá 'Quê' - Ảnh 5
Cả 2 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên MXH - Ảnh: Internet

Hiện cặp đôi vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau và vẫn luôn dành cho đối phương những hành động khiến netizen chỉ biết ghen tị trước độ ngọt ngào của cặp đôi ''trai tài gái sắc'' này. 

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