Sự ra đi đột ngột của “phù thủy trang điểm” Phan Minh Lộc khiến nhiều bạn bè, nghệ sĩ Việt như Đông Nhi, Nhã Phương, Đặng Thu Thảo… bàng hoàng, đau xót.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng trước thông tin chuyên gia trang điểm nổi tiếng Phan Minh Lộc đột ngột qua đời ở tuổi 35. Ngay khi nhận được hung tin, nhiều sao Việt như Đông Nhi, Nhã Phương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Lệ Quyên, Thu Thủy… đã vô cùng đau xót và tiếc thương cho một người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Phan Minh Lộc là chuyên gia trang điểm hàng đầu cho nhiều ngôi sao nổi tiếng Vbiz – Ảnh: FB

Nhiều sao Việt xót xa trước sự ra đi của Minh Lộc - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, bác ruột của Minh Lộc đã chia sẻ nguyên nhân khiến Minh Lộc đột ngột qua đời ở tuổi 35. Được biết trước khi ra đi, “phù thủy trang điểm” đã nhập viện vì sức khỏe không tốt.

Tuy nhiên, sau gần 2 tuần điều trị, Minh Lộc đã không qua khỏi và qua đời vì suy tim: “Cháu lìa bỏ trần gian, lìa bỏ đại gia đình chúng tôi vì suy tim vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 1/3/2021)”. Theo đó, Minh Lộc đã qua đời vào ngày 1/3 nhưng đến tối qua (9/3) các nghệ sĩ mới biết được thông tin.

Bài đăng của bác ruột Minh Lộc - Ảnh: FB

Tro cốt của Minh Lộc đang được an vị bên trong khu bảo tháp xá lợi của chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: FB

Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay (10/3), gia đình đã tổ chức lễ cúng thất 2 cho Minh Lộc tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. Tro cốt của anh cũng được an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa.

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