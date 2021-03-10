Trịnh Kim Chi tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của NS Hoàng Lan, ai nghe cũng xót xa

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của NS Hoàng Lan, Trịnh Kim Chi quyết định đứng ra kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của NS Hoàng Lan đến khán giả.

Cụ thể, Trịnh Kim Chi cho biết: “Chị Hoàng Lan hiện tại nằm một chỗ. Chính vì nằm một chỗ đã từ lâu nên phần sau lưng chị bị hoại tử trầm trọng và ăn gần vào xương. Chị vừa trải qua hai lần phẫu thuật để lấy da tay đắp vào phần hoại tử phía sau của chị.

7 tháng trong bệnh viện không người thân chăm sóc, chỉ có một hai chị em bạn bè lo cho chị. Hôm nay khi Chi đến thăm, chị nhận ra ngay và khi Chi đưa chút quà cho chị thì chị đã khóc vì xúc động”.

Trịnh Kim Chi đến thăm NS Hoàng Lan tại bệnh viện - Ảnh: FB

Được biết, NS Hoàng Lan mắc nhiều căn bệnh như tai biến, thoát vị đĩa đệm, cột sống… và đang nằm điều trị tại bệnh viện suốt hơn 7 tháng qua. Hiện tại, sức khỏe của cô ngày càng yếu: “Một bàn tay bị co rút hoàn toàn, bàn tay còn lại cùng hai bàn chân cũng đang bị tình trạng co rút từ từ... Bác sĩ cũng đang cố gắng dùng vật lý trị liệu để khắc phục cho chị. Một bên mắt của chị hỏng hoàn toàn, bên mắt còn lại nhìn thấy khoảng 50%. Chị nói rất khó nghe vì có thể lưỡi bị rút lại...”.

NS Hoàng Lan mắc nhiều căn bệnh - Ảnh: FB

Cảm thương cho hoàn cảnh của Hoàng Lan, Trịnh Kim Chi tiếp tục đứng ra kêu gọi quyên góp cho nữ nghệ sĩ.

Cư dân mạng gửi tiền quyên góp giúp đỡ NS Hoàng Lan - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè, khán giả đồng loạt hưởng ứng lời kêu gọi của Trịnh Kim Chi và để lại nhiều bình luận mong NS Hoàng Lan sớm khỏi bệnh: “Của ít lòng nhiều, mong cô mau khỏe lại”, “Chị cho em quyên góp ít tiền ủng hộ cô Hoàng Lan nha, chúc cô sớm khỏe mạnh lại ạ”, “Thương cô Hoàng Lan, con chúc cô có sức khỏe trở lại”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-kim-chi-tiet-lo-tinh-hinh-suc-khoe-hien-tai-cua-ns-hoang-lan-ai-nghe-cung-xot-xa-398239.html