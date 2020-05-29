Ngọc Trinh tuyên bố thích đàn ông 'rút ví nhanh như chớp', khẳng định đó là phẩm chất tốt đẹp

Chia sẻ mới nhất của Ngọc Trinh về vấn đề 'tình - tiền' và cách chọn bạn trai nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cô cho rằng đàn ông hào phóng luôn đẹp trai.

Ngọc Trinh chưa bao giờ là cái tên hết hot của Vbiz. Ngoài những bộ ảnh táo gạo gây xôn xao, chân dài Trà Vinh còn gây sốt bởi các phát ngôn xoay quanh chuyện "tình - tiền". Mới đây, cô lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ về đàn ông. "Nữ hoàng nội y" tuyên bố không thể yêu những người đàn ông ki bo, với cô đàn ông hào phóng luôn đẹp trai. Với Ngọc Trinh, đàn ông hào phóng luôn đẹp trai - Ảnh: FB "Đàn ông hào phóng, luôn luôn đẹp trai! Mình chịu, không thể yêu được ai ki bo. Mình thích nhất đàn ông lúc họ rút ví nhanh như chớp và nói “Để anh”. Mình nghĩ đàn ông không cần ướt át uỷ mị tình cảm như đàn bà. Chả cần nói gì bằng lời. Các anh hay nói bằng lời, thật ra là các anh lười, chả biết yêu mấy. Đừng tin! Mình chỉ tin đàn ông yêu say mê ai, hâm mộ ai khi họ mở ví, sẵn sàng chi một khoản lớn trong tài khoản họ cho người yêu. Ngôn ngữ tình yêu của họ thường đơn giản dễ đọc lắm”, Ngọc Trinh chia sẻ.

Mỹ nhân "Vòng eo 56" cho rằng, tình yêu không cần thể hiện bằng lời nói nhớ thương mà có thể được hiểu qua những câu hỏi "em muốn gì anh mua, đây quà anh tặng em, hai đứa mình đi chơi đi, du lịch đi, anh mua vé đặt phòng khách sạn, anh trả tất cả các khoản lớn". Bài viết mới nhất của Ngọc Trinh về chuyện tình tiền - Ảnh: FB Cô nhấn mạnh: "Mình thấy hào phóng rút ví nhanh là phẩm chất tốt đẹp của đàn ông. Họ không tính toán so đo thiệt hơn, họ thường thích người yêu họ vui. Họ thường rất tế nhị về tiền, họ thường không bao giờ để cho người yêu thiếu thốn”.

Theo cô, đàn ông hào phóng không cần phải mua đồ hiệu đắt tiền, nhà lầu hay xe hơi xịn: "Chỉ đơn giản là họ không tiếc với bạn điều gì, món gì trong tầm tay của họ, họ đều có thể mua cho bạn. Họ biết bạn cần tiêu gì để giúp bạn lúc khó khăn mà không cần bạn phải hỏi xin. Đây là đàn ông hào phóng. Đàn bà mình nên nhận ra và yêu đàn ông hào phóng". Sở hữu khối tài sản lớn ở tuổi 31, Ngọc Trinh luôn hướng đến những người đàn ông vững chắc về kinh tế - Ảnh: FB Ngọc Trinh được nhiều người đồng tình khi chia sẻ: "Đàn bà, khổ nhất là yêu phải đàn ông ki bo. Yêu người ki bo tự nhiên mình xấu gái. Thật đó! Người chi tiền cho bạn chưa chắc là người yêu bạn nhưng người yêu bạn chắc chắn sẽ không tiếc tiền vì bạn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-tuyen-bo-thich-dan-ong-rut-vi-nhanh-nhu-chop-khang-dinh-do-la-pham-chat-tot-dep-360038.html