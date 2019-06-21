Trên trang cá nhân, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Sau những ồn ào tại Cannes 2019, nhất cử nhất động của Ngọc Trinh luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, phát ngôn về quan điểm sống của “Nữ hoàng nội y” trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài để khuyên nhủ chị em: “Con gái nên sửa soạn sao cho bản thân thật tươm tất, xinh đẹp mới nên ra ngoài. Vì con gái mãi mãi không biết được ngày hôm đó mình sẽ gặp được ai! Bất luận bạn bao nhiêu tuổi, học cao đến đâu, diện mạo trời sinh có xinh xắn hay không, nhất định vẫn phải là một cô nàng xinh đẹp ngời ngời ở mọi nơi! Hạnh phúc vui vẻ cũng phải xinh đẹp. Tâm trạng không vui cũng nên xinh đẹp. Nếu có chìa khóa cho sự xinh đẹp thì đó chính là: Luôn luôn yêu quý và cưng chiều bản thân mình trước tiên con gái nha”.

Mặc những ồn ào thị phi, Ngọc Trinh ở tuổi 30 vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: Internet Nữ hoàng nội y khẳng định đã là con gái thì phải luôn xinh đẹp, bất kể hoàn cảnh. Nguyên nhân là vì bạn sẽ không bao giờ biết trước được mình sẽ gặp ai mỗi khi ra ngoài. Việc giữ cho bản thân luôn chỉn chu, hoàn hảo sẽ mang lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp.

Đối với Ngọc Trinh, phụ nữ luôn phải xinh đẹp - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Ngọc Trinh, nhiều cư dân mạng thể hiện sự đồng tình với quan điểm của cô. Một tài khoản để lại bình luận: “Cảm ơn Ngọc Trinh vì những quan niệm sống. Nhờ nó mà cuộc sống của tôi thay đổi. Ít ra tôi đã biết yêu quý bản thân hơn. Như trước đây chỉ chăm chăm lo cho chồng con”. Cư dân mạng đồng tình với quan điểm của 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bình luận gây chú ý nhất lại đến từ Vũ Khắc Tiệp. Anh đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ dành cho “gà cưng”: “Những cô gái độc thân nhớ lời chị Ngọc Trinh nói nha. Vào một ngày mưa gió bão bùng cũng phải đi giày cao gót và trang điểm kỹ ra siêu thị mua mì tôm nhé. Biết đâu đứng trú mưa gặp tỷ phú độc thân té đùng 1 cái vào nhau… và rồi ta là nữ hoàng từ lúc đó”. Bình luận gây chú ý của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra thích thú khi nghe Vũ Khắc Tiệp chia sẻ “bí kíp” để trở thành nữ hoàng. Có vẻ như để gặp được một chàng trai hoàn hảo thì cách tốt nhất là chị em phải luôn xinh đẹp.

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