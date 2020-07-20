Ngọc Quyên lộ nhan sắc xuống cấp khi livestream, quá khác so với ảnh tự đăng trước đó

Còn đâu làn da mịn màng không tỳ vết, cựu người mẫu Ngọc Quyên bị chê kém sắc khi lộ mặt mộc bóng dầu và nổi mụn khi livestream bán hàng.

Cuộc sống của cựu siêu mẫu Ngọc Quyên tại Mỹ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả quê nhà. Sau khi ly hôn chồng bác sĩ Việt kiều, cô không về nước hoạt động mà tiếp tục ở lại đây. Chân dài này một mình bươn chải lo cho cuộc sống của mình và con trai nơi đất khách.

Ngọc Quyên lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau khi hôn nhân gãy gánh - Ảnh: FB

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, cựu siêu mẫu chủ yếu bán hàng qua mạng. Mới đây, Ngọc Quyên gây chú ý khi livestream bán hàng. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô không để lộ gương mặt kém sắc, nhợt nhạt. Dường như vì áp lực công việc và cuộc sống, bà mẹ đơn thân không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Làn da không còn mịn màng mà bóng dầu, nổi mụn và mắt nhiều quầng thâm khiến cô trông khá mệt mỏi.

Diện đồ 2 dây, Ngọc Quyên lộ cơ thể gầy gò, nhan sắc kém xinh - Ảnh: Cắt từ clip

Làn da của cô ngăm đen, nổi mụn và gương mặt lộ dấu hiệu mệt mỏi - Ảnh: Cắt từ clip

So với ảnh tự đăng đã chỉnh bằng phần mềm sửa ảnh, gương mặt của Ngọc Quyên quá khác - Ảnh: FB

Ngọc Quyên và chồng bác sĩ Việt kiều ly hôn vào năm 2018 sau 4 năm chung sống. Cả hai có một cậu con trai chung, hiện đang sống cùng mẹ. Hậu ly hôn, cặp đôi từng lời qua tiếng lại, nhưng hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì con trai.

2 năm sau biến cố hôn nhân, Ngọc Quyên đã tìm được tình yêu mới. Tuy nhiên, cô hạn chế chia sẻ về bạn trai. Cách đây không lâu, chân dài này tiết lộ chưa có dự định tái hôn mà đang tập trung lo cho con trai và sự nghiệp.

Hậu ly hôn, chồng cũ Ngọc Quyên có cuộc sống ra sao tại Mỹ? Trái ngược với Ngọc Quyên, bác sĩ Richard Lê có cuộc sống khá trầm lặng và khép kín sau khi ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-quyen-lo-nhan-sac-xuong-cap-khi-livestream-qua-khac-so-voi-anh-tu-dang-truoc-do-370800.html