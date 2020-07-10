Ngắm nhan sắc của nghệ sĩ Hoàng Xuân ở tuổi U50, dân tình khen nức nở vì quá trẻ trung

Hậu trường 10/07/2020 10:42

Nghệ sĩ Hoàng Xuân là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh phía Bắc. Tuy nhiên những năm gần đây, cô gần như vắng bóng trên truyền hình.

Nghệ sĩ Hoàng Xuân từng là gương mặt được khán giả yêu mến khi tham gia nhiều vai diễn lớn. Cô xuất thân là người mẫu nhưng lại nổi tiếng và được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên truyền hình.

Những năm 90, Hoàng Xuân là chân dài quen thuộc của các sàn catwalk, mãi đến những năm 2000 mới bén duyên với diễn xuất. Không qua trường lớp đào tạo chính quy, cô tự học hỏi và trau dồi chuyên môn qua từng vai diễn. Nữ diễn viên để lại ấn tượng lớn trong lòng công chúng với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật trong từng nhân vật.

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Nhan sắc nghệ sĩ Hoàng Xuân thời trẻ - Ảnh: Internet
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Dù không được đào tạo bài bản nhưng cô vẫn để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Xuân tham gia nhiều dự án phim như: Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Cảnh sát hình sự, Cô gái đến từ Bangkok... Tuy nhiên những năm trở lại đây, cô dần vắng bóng trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cách đây không lâu, cô bất ngờ trở lại với một vai diễn nhỏ trong phim "Đừng bắt em phải quên". Sự trở lại của nữ nghệ sĩ được khán giả mến mộ đón nhận, khả năng diễn xuất của cô vẫn được khen ngợi.

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Sự tươi tắn, rạng ngời của nữ nghệ sĩ ở tuổi U50 - Ảnh: Internet
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Xuất thân là người mẫu nên cô rất biết cách chăm sóc vóc dáng - Ảnh: Internet

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Phong cách thời trang cũng giúp cô luôn xinh đẹp và rạng ngời trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Bên cạnh khả năng diễn xuất và catwalk, diễn viên Hoàng Xuân còn được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" của làng giải trí Việt. Ở tuổi U50, cựu người mẫu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Gu thời trang cũng là một trong những yếu tố giúp cô trở nên trẻ hơn so với tuổi thật.

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Từ khóa:   diễn viên Hoàng Xuân Hoàng Xuân nhan sắc diễn viên Hoàng Xuân

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