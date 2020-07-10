Ngắm nhan sắc của nghệ sĩ Hoàng Xuân ở tuổi U50, dân tình khen nức nở vì quá trẻ trung

Nghệ sĩ Hoàng Xuân từng là gương mặt được khán giả yêu mến khi tham gia nhiều vai diễn lớn. Cô xuất thân là người mẫu nhưng lại nổi tiếng và được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên truyền hình.

Những năm 90, Hoàng Xuân là chân dài quen thuộc của các sàn catwalk, mãi đến những năm 2000 mới bén duyên với diễn xuất. Không qua trường lớp đào tạo chính quy, cô tự học hỏi và trau dồi chuyên môn qua từng vai diễn. Nữ diễn viên để lại ấn tượng lớn trong lòng công chúng với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật trong từng nhân vật.