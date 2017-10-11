Ngắm lại nhan sắc dường như bị Thần thời gian bỏ quên suốt 20 năm qua của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh

Trong suốt 20 năm qua, nàng Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô" vẫn giữ gìn được vẻ đẹp trẻ trung, thanh cao mà giản dị. Nhan sắc cuốn hút của nữ diễn viên đã trở thành một trong những biểu tượng mà khó có mỹ nhân Việt nào có thể so sánh được.

Trong những năm 90, cái tên Việt Trinh gây ấn tượng mạnh mẽ, phủ sóng khắp màn ảnh Việt với những biệt danh ưu ái như "minh tinh màn bạc", "nữ hoàng phòng vé"...Với diễn xuất tự nhiên, gần gũi cô đã chiếm được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ tham gia đóng phim từ khi còn đi học ở trường Điện ảnh, Việt Trinh còn là một trong những mỹ nhân ảnh lịch nổi tiếng.

Gắn liền với những bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ thực sự lên đỉnh cao với vai diễn Bạch Cúc ở bộ phim truyền hình "Người đẹp Tây Đô" (1996).

Tuy nhiên, khi thành công đến quá sớm Việt Trinh cũng đã vướng vào không ít thị phi của showbiz Việt. Sau những vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân, cô quyết định rút khỏi làng giải trí.

Sau bao thăng trầm, Việt Trinh trở lại màn ảnh Việt với bộ phim "Duyên trần thoát tục" vào năm 2008. Cô đã làm khán giả bất ngờ với nhan sắc dường như không có sự đổi thay nào.

Trong nhiều năm trở lại đây, cô xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên đến đạo diễn, giám khảo...

Với gu ăn mặc trẻ trung và cá tính, Việt Trinh vẫn nổi bật tại các sự kiện showbiz.

Dù đứng cạnh nam người mẫu nhỏ hơn gần 20 tuổi nhưng "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh vẫn tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ, dường như không có sự chênh lệch tuổi tác.