Ngắm lại nhan sắc dường như bị Thần thời gian bỏ quên suốt 20 năm qua của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh

Hậu trường 11/10/2017 19:44

Dù đã bước qua ngưỡng tứ tuần nhưng "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh vẫn khiến bao con tim thổn thức với vẻ đẹp rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi.

Trong suốt 20 năm qua, nàng Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô" vẫn giữ gìn được vẻ đẹp trẻ trung, thanh cao mà giản dị. Nhan sắc cuốn hút của nữ diễn viên đã trở thành một trong những biểu tượng mà khó có mỹ nhân Việt nào có thể so sánh được. 

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/viet-trinh.topic'>Việt Trinh</a>
Nữ diễn viên Việt Trinh thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá cao - Ảnh: Internet

Trong những năm 90, cái tên Việt Trinh gây ấn tượng mạnh mẽ, phủ sóng khắp màn ảnh Việt với những biệt danh ưu ái như "minh tinh màn bạc", "nữ hoàng phòng vé"...Với diễn xuất tự nhiên, gần gũi cô đã chiếm được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả. 

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Với lối diễn tự nhiên, Việt Trinh nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Không chỉ tham gia đóng phim từ khi còn đi học ở trường Điện ảnh, Việt Trinh còn là một trong những mỹ nhân ảnh lịch nổi tiếng.

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Nhan sắc dịu dàng, đằm thắm với đôi mắt biết nói - Ảnh: Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người của “nữ hoàng ảnh lịch” - Ảnh Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Vai diễn Bạch Cúc trong “Người đẹp Tây Đô” khiến khán giả khó quên - Ảnh: Internet

Gắn liền với những bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhưng sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ thực sự lên đỉnh cao với vai diễn Bạch Cúc ở bộ phim truyền hình "Người đẹp Tây Đô" (1996). 

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Vai diễn của Việt Trinh trong phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi thành công đến quá sớm Việt Trinh cũng đã vướng vào không ít thị phi của showbiz Việt. Sau những vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân, cô quyết định rút khỏi làng giải trí

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Sự trở lại của Việt Trinh trên màn ảnh với bộ phim cổ trang - Ảnh: Internet

Sau bao thăng trầm, Việt Trinh trở lại màn ảnh Việt với bộ phim "Duyên trần thoát tục" vào năm 2008. Cô đã làm khán giả bất ngờ với nhan sắc dường như không có sự đổi thay nào. 

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính… - Ảnh: Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
…nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp hiền hậu - Ảnh: Internet

Trong nhiều năm trở lại đây, cô xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên đến đạo diễn, giám khảo...

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Nụ cười không lẫn vào đâu được của "Người đẹp Tây Đô" - Ảnh: Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Việt Trinh khoe vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm - Ảnh: Internet

Với gu ăn mặc trẻ trung và cá tính, Việt Trinh vẫn nổi bật tại các sự kiện showbiz. 

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Ngoài 40 nhưng Việt Trinh vẫn rất trẻ trung và nổi bật tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Ngắm nhan sắc trẻ mãi không già của 'người đẹp Tây Đô' Việt Trinh
Người đẹp rạng rỡ trong mẫu váy cưới cùng hậu bối - Ảnh: Internet

Dù đứng cạnh nam người mẫu nhỏ hơn gần 20 tuổi nhưng "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh vẫn tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ, dường như không có sự chênh lệch tuổi tác.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Trinh người đẹp tây đô Sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 54 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42