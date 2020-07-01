Ngắm ảnh cận mặt Hồng Vân thời thanh xuân, dân tình khen nức nở 'đúng chuẩn đại mỹ nhân, đẹp mê hồn'

Hậu trường 01/07/2020 17:02

Nét đẹp thời thiếu nữ của nghệ sĩ Hồng Vân nhận được vô số lời khen "có cánh" từ người hâm mộ.

Trên Facebook, nghệ sĩ Hồng Vân gây chú ý khi đăng tải bức ảnh thuở thanh xuân. Ở góc chụp nghiêng, bà mẹ ba con phô trọn nét đẹp thanh tú trên gương mặt. Thuở thanh xuân, nữ nghệ sĩ khiến bao người say mê khi sở hữu sắc đẹp ngọt ngào, thanh thuần. Cô nhận được "cơn mưa" lời khen vì dung nhan đúng chuẩn mỹ nhân.

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Ảnh chụp cận mặt ở góc nghiêng, nghệ sĩ Hồng Vân khiến bao người xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã gây "sốt" cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nghệ sĩ Hồng Vân khiến dân mạng phải phấn khích thốt lên: "Chị Hồng Vân... hồi đó đẹp quá”, "Cô có nét giống Diễm Hương đẹp tuyệt", "Mắt môi xinh tuyệt vời chị ơi", "Đẹp mê hồn cô ơi". Một fan cho biết thêm: "Không đẹp bằng ở ngoài đâu chị Hồng Vân ạ, em vẫn nhớ mãi mỗi lần chị về sân khấu ở Bà Rịa diễn là em phải chạy vào cánh gà để xem chị, chị đẹp hơn cả hoa hậu lúc bấy giờ nhé".

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Nhan sắc thời thanh xuân của nghệ sĩ Hồng Vân xứng danh mỹ nhân một thời - Ảnh: FB

Trước đó khi tham gia một chương trình, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết cô từng trải qua thời kỳ nặng 49kg, cao 1m65. Tuy nhiên sau khi sinh con, nữ nghệ sĩ tăng cân nhiều. Hiện tại dù không giữ được vóc dáng như xưa nhưng cô vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng công chúng. Ở tuổi 54, nữ nghệ sĩ vẫn được khen ngợi vì vẻ đẹp phúc hậu.

Từ khóa:   Hồng Vân NSND Hồng Vân Hồng Vân thời trẻ

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