Nam Thư tuyên bố muốn 'trực tiếp đối chất' liên quan tới bình luận nhạy cảm về khán giả với con trai ruột Hoài Linh

Nửa tháng trở lại đây, mạng xã hội liên tục xôn xao vì những thông tin liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện. Không chỉ công kích Hoài Linh, nhiều cư dân mạng quá khích còn vào tận trang cá nhân của những người thân trong gia đình Hoài Linh để "xóc xỉa", trong đó có con trai ruột Võ Lê Thành Vinh.

Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao khi hình ảnh Võ Lê Thành Vinh có những lời lẽ không hay khi trả lời bình luận của diễn viên Nam Thư - người từng đứng ra bênh vực NS Hoài Linh. Cụ thể, khi đàn anh đã giải ngân xong số tiền 15,2 tỷ đồng, Nam Thư thả bình luận: “Cuối cùng cũng đã giải ngân xong, nhẹ nhõm”. Lúc này, tài khoản có tên "Vo Le Thanh Vinh" phản hồi ngay bên dưới lời bình luận này: “Phải như thế mới vừa lòng lũ vô ơn chị ơi. Bố em một đời lao tâm cống hiến, nay đã mệt rồi. Hết dịch bố sẽ về Mỹ ở luôn”.