Nam Thư tuyên bố muốn 'trực tiếp đối chất' liên quan tới bình luận nhạy cảm về khán giả với con trai ruột Hoài Linh

Sau khi con trai ruột nam danh hài Hoài Linh lên tiếng làm rõ, Nam Thư cũng thẳng thắng tuyên bố muốn trực tiếp đối chất về vấn đề này.
- Khán giả đồng loạt yêu cầu NS Hoài Linh làm 1 việc sau khi ekip giải ngân xong 15,2 tỷ đồng quỹ cứu trợ miền Trung
- Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng
Nửa tháng trở lại đây, mạng xã hội liên tục xôn xao vì những thông tin liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện. Không chỉ công kích Hoài Linh, nhiều cư dân mạng quá khích còn vào tận trang cá nhân của những người thân trong gia đình Hoài Linh để "xóc xỉa", trong đó có con trai ruột Võ Lê Thành Vinh.
Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao khi hình ảnh Võ Lê Thành Vinh có những lời lẽ không hay khi trả lời bình luận của diễn viên Nam Thư - người từng đứng ra bênh vực NS Hoài Linh. Cụ thể, khi đàn anh đã giải ngân xong số tiền 15,2 tỷ đồng, Nam Thư thả bình luận: “Cuối cùng cũng đã giải ngân xong, nhẹ nhõm”. Lúc này, tài khoản có tên "Vo Le Thanh Vinh" phản hồi ngay bên dưới lời bình luận này: “Phải như thế mới vừa lòng lũ vô ơn chị ơi. Bố em một đời lao tâm cống hiến, nay đã mệt rồi. Hết dịch bố sẽ về Mỹ ở luôn”.
Ngay lập tức, rạng sáng ngày 5/6 (3P.M giờ Mỹ), Võ Lê Thành Vinh đã lên tiếng khẳng định “không và chưa bao giờ bình luận như thế”, đồng thời chia sẻ một video giải thích cặn kẽ rõ ràng về loạt bình luận không có thật này. Anh viết trên trang cá nhân: “Thật sự rất bức xúc khi thấy hình ảnh được cho là bình luận của tôi với những từ ngữ tiêu cực, được lan truyền trên các hội nhóm và mạng xã hội. Xin khẳng định, tôi không và chưa bao giờ bình luận như thế. Ảnh chụp đó hoàn toàn là sản phẩm của photoshop". Ngoài ra, Thành Vinh còn gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên Nam Thư vì vô tình bị vướng vào vụ ồn ào không đáng có.
Ngay sau bài viết của con trai ruột Hoài Linh, diễn viên Nam Thư đã chia sẻ lại thông tin từ anh và có tuyên bố cực thẳng thắn: "Xin đừng vu khống tôi bằng trò PHOTOSHOP như thế này. Tôi comment ở đâu, trong bài viết nào thì chứng minh bằng hình ảnh và dẫn link bài viết ạ. Tôi sẽ trực tiếp đối chất và làm rõ vấn đề này. Xin cảm ơn".
Sau đó, cô diễn viên còn thả thêm một dòng bình luận: "Thôi em đi ngủ, chứ trời chưa kịp sáng, ngủ chưa kịp sâu mà chuyện gì đâu nó ập vô mặt tối tăm mặt mày hà. Chúc cả nhà ngày mới phơi phới. Luôn giữ sức khoẻ nha cả nhà".