Mỹ Tâm đưa lời đề nghị 'vô duyên' khi Việt Hương nhịn nhục đi xin đĩa

Dù tự nhận rằng mình có lời đề nghị hơi vô duyên nhưng chia sẻ tặng đĩa của Mỹ Tâm vẫn gây sốt mạng xã hội vì quá dễ thương.

Chứng kiến nhiều đồng nghiệp đều đã có trên tay chiếc đĩa vol 9 của Mỹ Tâm, Việt Hương nhịn nhục tự quay clip "lầy lội" gửi đến đàn em để xin đĩa. Với bộ dạng tha thiết, nữ danh hài trách yêu Mỹ Tâm vì sao tặng đĩa cho Trường Giang mà không tặng mình. "Thằng Trường Giang nó là em của chị, mà nó được tặng còn chị thì không, chị nhục chị không chịu được. Đến giờ phút này chị mới xin em là chị đã phải dằn cái cơn của chị lại. Bởi vì nếu chị xin em trong lúc em vừa ra CD nghĩa là người ta đang buôn bán mà nhào vô xin thì vô duyên.

Nhưng mà em đã buôn bán một thời gian rồi. Ít nhất em nhìn qua nhìn lại, ở 1 nơi nào đó trên xe của em, trong góc nhà của em lỡ mà có ế cái đĩa nào đó thì lấy nó ra kí cho chị cũng được. Cái hộp có trầy trụa chút cũng không sao, miễn là đĩa của em, nha", Việt Hương nhắn nhủ.

Dù có sợ 'nhục' nhưng Việt Hương vẫn quyết xin bằng được đĩa của Mỹ Tâm - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi được fan truyền tay clip xin đĩa trên, Mỹ Tâm lập tức chuộc lỗi bằng cách chụp ảnh cùng chiếc đĩa vừa ký và tiết lộ mình rất yêu quý đàn chị. Giọng ca Đừng hỏi em tự nhận mình hơi vô duyên khi đề nghị Việt Hương bớt duyên lại, kèm theo đó là lời xin lỗi vì đã lỡ tặng đĩa cho Trường Giang, vợ chồng Trấn Thành trước cả nữ danh hài. Mỹ Tâm thừa nhận mình cũng rất yêu mến Việt Hương - Ảnh: FBNV "Dear chị Việt Hương!

Dạ em xin phép được đề nghị chị một việc hơi vô duyên là chị có thể bớt duyên dùm em chút được không chị? Em cám ơn ạ. Em tha thiết xin được gởi tặng chị chiếc đĩa Tâm 9 yêu quý này và mong chị sẽ cứ yêu mến em nhiều như thế, nha chị! Em cám ơn chị và mến chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khoẻ và niềm vui! Em Mỹ Tâm - Người đã tặng đĩa cho anh Trường Giang trước chị! Và cả bạn Trấn Thành và Hariwon em cũng đã lỡ tặng trước chị luôn rồi. Mong chị không vì thế mà tổn thương. Ký tên lần nữa: Em Mỹ Tâm - Người rất quý mến chị mà không ngờ chị cũng quý mến em như thế!", Mỹ Tâm viết. Mỹ Tâm selfie cùng chiếc đĩa vừa ký để tặng Việt Hương - Ảnh: Internet

Nguyên Vũ kể về cuộc sống 19 năm trước của Mỹ Tâm Từng đầu quân cùng một công ty với Mỹ Tâm từ 19 năm trước, Nguyên Vũ không hề cảm thấy ghen tị với sự vụt sáng của giọng ca "Họa mi tóc nâu".

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