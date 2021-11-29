Một nữ ca sĩ đình đám Showbiz Việt 'than trời' vì 'trải nghiệm hết hồn, chỉ có phụ nữ mới đau kiểu này'

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh đang nằm viện khiến không ít khán giả vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra với bà xã diễn viên Thành Đạt.

Là mẹ của 3 nhóc tỳ kháu khỉnh, gia đình Hải băng - Thành Đạt luôn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ vì luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ lui về làm hậu phương cho ông xã. Cô chỉ chăm lo tổ ấm và kinh doanh thêm để có thể tự chủ kinh tế.

Cô chia sẻ: "Trải nghiệm hết hồn... Chỉ có phụ nữ mới được đau kiểu này, hú hồn chim én".

Bài đăng của Hải Băng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giọng ca "Viên Đá Nhỏ" đã thực hiện cuộc phẫu thuật áp xe. Được biết. áp xe vú là hiện tượng nhiễm trùng sâu trong các tuyến vú do vi khuẩn, thường gặp ở phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ và nuôi con. Áp xe vú gây sưng đau, chảy mủ từ núm vú gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé.

Để giải quyết ổ áp xe ở vú, các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật mổ áp xe vú, chích rạch để tháo mủ, nếu ổ áp xe nông dưới da thì các biện pháp chích hút, nặn mủ sẽ được thực hiện.

Vết mổ sau phẫu thuật sẽ dài khoảng 5 - 8cm, từ 2 - 3 tuần thành sẹo nhưng khoảng 6 tuần sau sẹo sẽ co lại rõ ràng và lẫn vào màu da nên không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã vô cùng lo lắng và gửi những lời chúc tốt lành đến Hải Băng, đồng thời mong rằng cô sẽ sớm hồi phục và trở về nhà

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Trong thời gian nằm viện, Hải Băng cũng tranh thủ khoe chồng khiến nhiều người thầm ghen tỵ. Vợ nằm viện, nam diễn viên Thành Đạt liên tục túc trực và nấu cơm cho vợ. Nhìn mâm cơm được Hải Băng khoe trên trang cá nhân cũng đủ hiểu cô được ông xã chăm chút đến nhường nào.

Ông chồng quốc dân 'gọi tên' Thành Đạt - Ảnh: FBNV

Tổ ấm của Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FBNV

Hải Băng kết hôn với Thành Đạt vào tháng 7/2016. Nữ ca sĩ sinh con gái vào đầu năm 2017. Đầu 2018, cô sinh em bé thứ 2. Sau đó, cô tiếp tục thông báo mang thai và sinh hạ bé thứ 3.