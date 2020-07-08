Miệt mài 'tìm con' suốt 10 năm qua, vợ chồng Đức Tiến hạnh phúc đón con gái chào đời tại Mỹ

Hậu trường 08/07/2020 16:50

Vợ chồng người mẫu Đức Tiến - Bình Phương vỡ òa hạnh phúc khi con đầu lòng ra đời khỏe mạnh. Em bé vừa chào đời là một 'tiểu công chúa' xinh xắn.

Được biết, Hoa hậu Bình Phương - vợ cựu người mẫu Đức Tiến hạ sinh con đầu lòng vào ngày 7/7. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,5kg. Đức Tiến là người quyết định cho vợ sinh mổ, bởi Bình Phương vỡ ối từ chiều 6/7 nhưng sau 26 tiếng vẫn chưa thể sinh thường. Vợ chồng nghệ sĩ đặt tên "công chúa nhỏ" là Hoàng Phương Mai, tên tiếng Anh là Madison Hoàng.

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Chứng kiến toàn bộ quá trình vợ sinh con, Đức Tiến càng thương và hiểu hơn những hy sinh, vất vả của phụ nữ - Ảnh: Internet

Hiện sức khỏe của Bình Phương và con gái đã ổn định. Suốt thời gian vợ "vượt cạn", Đức Tiến luôn bên cạnh động viên tinh thần. Anh còn tự tay cắt dây rốn cho con gái cưng.

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Bình Phương chụp ảnh kỷ niệm khi mang thai - Ảnh: FB

Đức Tiến và Bình Phương kết hôn năm 2010, cặp đôi mong con suốt 10 năm qua. Khi biết vợ có tin vui, "top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2002" giấu kín với mọi người. Mãi đến cuối thai kỳ, cặp đôi mới công khai.

Suốt quá trình mang thai, Bình Phương thận trọng giữ gìn sức khỏe. Cô bị nghén nặng trong 3 tháng đầu, không ăn uống được nhiều, nhưng may mắn có ông xã bên cạnh quan tâm, chăm sóc chu đáo.

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Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước. Ốc Thanh Vân bày tỏ: "Chúc mừng anh chị nha. Tuyệt vời". Thúy Nga chia vui với đồng nghiệp: "Chúc mừng gia đình anh chị chào đón thành viên mới nha". Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hào hứng gửi lời chúc mừng và tiết lộ em bé sinh cùng ngày với mình.

Sau 10 năm cưới với hành trình dài 'tìm con', vợ Đức Tiến khoe bụng bầu trong niềm hạnh phúc

Sau 10 năm cưới với hành trình dài 'tìm con', vợ Đức Tiến khoe bụng bầu trong niềm hạnh phúc

Hiện tại Bình Phương - vợ cựu người mẫu Đức Tiến đang mang thai ở tháng cuối thai kỳ. Đây là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng nghệ sĩ trong năm nay.

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