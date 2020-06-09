Sau 10 năm cưới với hành trình dài 'tìm con', vợ Đức Tiến khoe bụng bầu trong niềm hạnh phúc

Hiện tại Bình Phương - vợ cựu người mẫu Đức Tiến đang mang thai ở tháng cuối thai kỳ. Đây là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng nghệ sĩ trong năm nay.

Mới đây, cựu người mẫu Đức Tiến gây chú ý khi khoe niềm hạnh phúc sắp chào đón con đầu lòng. Được biết, Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương đang mang thai con đầu lòng sau 10 năm kết hôn. Để chào mừng em bé sắp ra đời, Đức Tiến tổ chức tiệc Baby shower với sự góp mặt của những người bạn thân tại Mỹ, có cả ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.

Mọi người đến chung vui với vợ chồng Đức Tiến - Ảnh: FB Sau 10 năm 'về chung nhà' mới có tin vui bầu bí, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB Trước đó, vợ chồng Đức Tiến - Bình Phương vừa thực hiện bộ ảnh bầu đánh dấu kỷ niệm đặc biệt trước khi con đầu lòng ra đời. Ở tháng cuối thai kỳ, chân dài này tăng 8kg sức khỏe rất tốt. Trong 3 tháng đầu, cô bị nghén nặng và không ăn uống được nhiều. Nhưng may mắn, Bình Phương luôn được ông xã kề cận chăm sóc chu đáo. Sau Tết 2020, mọi công việc nhà, đi chợ nấu ăn đều do cựu người mẫu đảm nhiệm. Vợ chồng anh rất thận trọng trong quá trình mang thai. Bình Phương rạng rỡ dù bầu bì sắp đến ngày sinh - Ảnh: FB

Với Đức Tiến thì niềm hạnh phúc được làm cha lớn hơn tiền bạc và danh vọng - Ảnh: FB Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân - Ảnh: FB Đức Tiến và Bình Phương kết hôn năm 2010, sau đó sang Mỹ định cư vào năm 2013. Sau 10 năm chung sống, tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn rất mặn nồng. Hiện cả hai đang rất mong ngóng ngày con chào đời.

Giữa tin đồn mang thai, Á hậu Thúy Vân lại để lộ vòng 2 đã lớn thấy rõ bên chồng sắp cưới Những hình ảnh mới nhất của Á hậu Thúy Vân đã làm khán giả phải đặt nghi vấn về chuyện cô đang mang thai con đầu lòng.

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