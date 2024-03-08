Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con

Từ khi đón bố ruột và mẹ kế lên Sài Gòn sống cùng, Ngọc Trinh nhiều lần hé lộ câu chuyện về gia đình mình.

Sau khi trải qua biến cố lớn, cuộc sống của Ngọc Trinh nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Thời gian gần đây, người đẹp bắt đầu trở lại công việc kinh doanh, làm mẫu ảnh. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ đoạn clip mới ghi khoảnh khắc luyện tập Yoga trở lại để duy trì vóc dáng. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ đoạn clip mới ghi khoảnh khắc luyện tập Yoga trở lại để duy trì vóc dáng Suốt buổi tập Yoga, "nữ hoàng nội y" thoải mái để mặt mộc, lộ rõ tâm trạng vui vẻ, phấn khích. Đáng chú ý, trong clip còn có sự xuất hiện của mẹ kế Ngọc Trinh. Cả hai tỏ ra khá thân thiết và tình cảm qua việc Ngọc Trinh đưa tay ôm mẹ và trò chuyện vui vẻ thoải mái.

Đồng thời, bà cũng tiết lộ trong thời gian con gái gặp biến cố, bà tụt mất mấy cân vì buồn bã lo lắng cho con. Chi tiết này càng thể hiện mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà Ngọc Trinh vô cùng khăng khít và gắn bó. Mẹ kế Ngọc Trinh tiết lộ trong thời gian con gái gặp biến cố, bà tụt mất mấy cân vì buồn bã lo lắng cho con. Chi tiết này càng thể hiện mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà Ngọc Trinh vô cùng khăng khít và gắn bó Từ khi đón bố ruột và mẹ kế lên Sài Gòn sống cùng, Ngọc Trinh nhiều lần hé lộ câu chuyện về gia đình mình. Cô từng cho biết mẹ kế có tên thân mật là Sáu Phương. Thuở nhỏ, cô khá lỳ lợm và có thời điểm "hỗn" với mẹ nhưng ngược lại, bà luôn yêu thương cô vô điều kiện. Sau này lớn lên, hiểu chuyện và cảm nhận được tình cảm của mẹ kế nên nữ người mẫu cũng luôn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ kế. Ngọc Trinh từng tâm sự: "Tuy không phải mẹ ruột nhưng đối với tôi, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất thế gian. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ là mẹ kế".



Cô từng cho biết mẹ kế có tên thân mật là Sáu Phương. Thuở nhỏ, cô khá lỳ lợm và có thời điểm "hỗn" với mẹ nhưng ngược lại, bà luôn yêu thương cô vô điều kiện Hàng tháng, Ngọc Trinh đều gửi tiền chu cấp hay có lúc đưa bà đi làm đẹp, thậm chí sẵn sàng cúi xuống xỏ giày dép cho mẹ kế ở chốn đông người. Về phần mẹ kế Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ coi cô như con ruột của mình: "Tôi rất mừng vì có được đứa con của chồng có hiếu với mình như vậy. Khi chăm nom cho chúng nó, tôi không nghĩ đó là con của chồng mà luôn nghĩ đó là con của mình thôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ke-ngoc-trinh-nghen-ngao-ngay-gap-lai-con-gai-tiet-lo-mot-ieu-ay-xot-xa-trong-3-thang-xa-cach-con-655697.html