Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con

Hậu trường 08/03/2024 15:17

Từ khi đón bố ruột và mẹ kế lên Sài Gòn sống cùng, Ngọc Trinh nhiều lần hé lộ câu chuyện về gia đình mình.

Sau khi trải qua biến cố lớn, cuộc sống của Ngọc Trinh nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Thời gian gần đây, người đẹp bắt đầu trở lại công việc kinh doanh, làm mẫu ảnh. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ đoạn clip mới ghi khoảnh khắc luyện tập Yoga trở lại để duy trì vóc dáng.

Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ đoạn clip mới ghi khoảnh khắc luyện tập Yoga trở lại để duy trì vóc dáng

Suốt buổi tập Yoga, "nữ hoàng nội y" thoải mái để mặt mộc, lộ rõ tâm trạng vui vẻ, phấn khích. Đáng chú ý, trong clip còn có sự xuất hiện của mẹ kế Ngọc Trinh. Cả hai tỏ ra khá thân thiết và tình cảm qua việc Ngọc Trinh đưa tay ôm mẹ và trò chuyện vui vẻ thoải mái.

Đồng thời, bà cũng tiết lộ trong thời gian con gái gặp biến cố, bà tụt mất mấy cân vì buồn bã lo lắng cho con. Chi tiết này càng thể hiện mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà Ngọc Trinh vô cùng khăng khít và gắn bó.

Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 2
 Mẹ kế Ngọc Trinh tiết lộ trong thời gian con gái gặp biến cố, bà tụt mất mấy cân vì buồn bã lo lắng cho con. Chi tiết này càng thể hiện mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà Ngọc Trinh vô cùng khăng khít và gắn bó

Từ khi đón bố ruột và mẹ kế lên Sài Gòn sống cùng, Ngọc Trinh nhiều lần hé lộ câu chuyện về gia đình mình. Cô từng cho biết mẹ kế có tên thân mật là Sáu Phương. Thuở nhỏ, cô khá lỳ lợm và có thời điểm "hỗn" với mẹ nhưng ngược lại, bà luôn yêu thương cô vô điều kiện. Sau này lớn lên, hiểu chuyện và cảm nhận được tình cảm của mẹ kế nên nữ người mẫu cũng luôn dành tình cảm đặc biệt cho mẹ kế. Ngọc Trinh từng tâm sự: "Tuy không phải mẹ ruột nhưng đối với tôi, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất thế gian. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ là mẹ kế".

Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 3
Cô từng cho biết mẹ kế có tên thân mật là Sáu Phương. Thuở nhỏ, cô khá lỳ lợm và có thời điểm "hỗn" với mẹ nhưng ngược lại, bà luôn yêu thương cô vô điều kiện

 

Ngoài ra, Ngọc Trinh còn xây nhà khang trang cho ba mẹ ở quê Trà Vinh. Cô chia sẻ: "Trong nhà chỉ có một mình em thương mẹ nhất. Lỡ sau này em có chồng, có con, mấy anh chị của em lỡ không thương mẹ nữa thì mẹ em cũng còn có cái nhà để ở lúc về già. Em cũng là phụ nữ nên em hiểu cảm giác khi mình có một cái nhà hạnh phúc biết chừng nào".

Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 4Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 5

Mẹ kế Ngọc Trinh nghẹn ngào ngày gặp lại con gái, tiết lộ một điều đầy xót xa trong 3 tháng xa cách con - Ảnh 6
Hàng tháng, Ngọc Trinh đều gửi tiền chu cấp hay có lúc đưa bà đi làm đẹp, thậm chí sẵn sàng cúi xuống xỏ giày dép cho mẹ kế ở chốn đông người

Hàng tháng, Ngọc Trinh đều gửi tiền chu cấp hay có lúc đưa bà đi làm đẹp, thậm chí sẵn sàng cúi xuống xỏ giày dép cho mẹ kế ở chốn đông người. Về phần mẹ kế Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ coi cô như con ruột của mình: "Tôi rất mừng vì có được đứa con của chồng có hiếu với mình như vậy. Khi chăm nom cho chúng nó, tôi không nghĩ đó là con của chồng mà luôn nghĩ đó là con của mình thôi".

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