Full bộ ảnh 'kín như bưng' của Ngọc Trinh: Từng là 'nữ hoàng nội y', nay lại chuộng phong cách thanh thuần hậu biến cố

Khuôn mặt của Ngọc Trinh có phần bầu bĩnh hơn sau 3 tháng bị tạm giam

Phần vì khiến bản thân trông điềm đạm hơn, phần vì Ngọc Trinh sau thời gian bị tạm giam đã tăng cân trông thấy, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn nên chưa thể diện váy áo cắt xẻ táo bạo để khoe vòng eo 56 từng rất nổi tiếng của cô.

Phong cách hở bạo của Ngọc Trinh trước khi gặp biến cố lớn

Trong đoạn clip mới đăng tải, Ngọc Trinh cũng chia sẻ: "Trinh đang làm quen bắt nhịp lại với cuộc sống nên khi thực hiện bộ ảnh này, Trinh nói với stylist là làm phong cách nhẹ nhàng thôi chứ đừng quậy quậy hay sexy vì chưa có làm được. Trinh cũng nói cho mình chụp ít đồ, miễn có hình đẹp là thôi chứ đừng chụp quá nhiều vì Trinh sẽ mệt, năng lượng của Trinh chưa có về như lúc trước".

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, tháng 10/2023, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải nhiều clip lái xe mô tô với tư thế nguy hiểm như buông hai tay, nằm ngã trên xe... Đến chiều 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngọc Trinh tại thời điểm bị tạm giam

Tại phiên tòa xét xử ngày 2/2, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngọc Trinh bị mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Ngay trong chiều 2/2, nữ người mẫu được người thân và gia đình đón trở về nhà sau hơn 3 tháng tạm giam.