MC Minh Hà ký đơn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời: ‘Khi không thể dùng đến nữa, tại sao không cho đi?’

Hậu trường 02/03/2018 16:43

Đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả đều rất cảm động khi MC xinh đẹp của VTV thông báo vừa ký vào đơn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Mới đây, MC Minh Hà đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp lại tờ đơn tự nguyện hiến tặng giác mạc cùng tâm sự cảm động về nghĩa cử cao đẹp của mình.

“Tôi nghĩ rằng, bất cứ thời điểm nào cũng có người cần giác mạc để cứu sống đôi mắt trong khi ngân hàng giác mạc ở Việt Nam lại vô cùng ít ỏi. Thân mình là máu thịt của mẹ cha và một phần thân thể của mình sống lâu hơn cũng là một cách để biết ơn cha mẹ lẫn trả ơn cuộc đời.

Còn ở góc độ tâm linh thì có thể hiểu thân này là thứ giả tạm. Mình dùng hay người khác dùng cũng như nhau. Người khác cần khi mình không thể dùng đến nữa để thực hiện nghĩa vụ cuộc đời thì tại sao lại không dành chúng cho người ta”, cô viết.

MC Minh Hà ký đơn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời: ‘Khi không thể dùng đến nữa, tại sao không cho đi?’ - Ảnh 1
MC Minh Hà muốn đôi mắt của mình sẽ ở lại trần gian sau khi cô qua đời - Ảnh: Internet

Theo Minh Hà, người tiếp sức mạnh cho cô làm điều này chính là vị bác sĩ đã thực hiện một trong hai ca ghép giác mạc của bé Hải An - cô bé tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời vì bị bệnh ung thư ở Hà Nội. Những ngày qua, câu chuyện cảm động trên cũng là lấy đi không ít nước mắt của nhiều người.

MC Minh Hà ký đơn hiến tặng giác mạc sau khi qua đời: ‘Khi không thể dùng đến nữa, tại sao không cho đi?’ - Ảnh 2
MC Minh Hà thông báo đã ký vào đơn hiến tặng giác mạc - Ảnh: Internet

Trước đó, MC Minh Hà từng chia sẻ chuyện mình sẽ đăng ký hiến tặng giác mạc ngay trong bản tin Chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam.

"Quan điểm của người Á Đông là giữ nguyên vẹn thể xác sau khi chết. Nếu thiếu một bộ phận nào đó thì sau khi sang thế giới bên kia sẽ trở thành người tật nguyền.

Chính vì vậy, nhiều người rất e ngại với câu chuyện hiến tạng. Tuy nhiên, thực tế thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh được quan niệm đó. Theo quan điểm của Phật giáo, quy luật nhân quả là khi ta cho đi điều gì sẽ nhận lại được như vậy. Vì thế, khi còn sống làm được điều tốt đẹp cho người khác thì nên làm”, nữ MC bày tỏ quan điểm. 

Bé Hải An nhắn gửi mẹ: "Mẹ đừng dùng thuốc ngủ. Nhớ uống nước đầy đủ nhé!"

Bé Hải An nhắn gửi mẹ: "Mẹ đừng dùng thuốc ngủ. Nhớ uống nước đầy đủ nhé!"

Chị Dương tâm sự, những lúc không chịu nổi đau đớn, bé Hải An mới khóc và đồng ý để mẹ truyền giảm đau còn bình thường luôn nhắc "mẹ ơi con còn chịu được".

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Từ khóa:   MC Minh Hà bé Hải An em bé hiến tặng giác mạc

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