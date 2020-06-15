MC Anh Tuấn xót xa tiết lộ những ngày cuối đời của MC Diệu Linh, lúc sinh mạng mong manh nhất

Hậu trường 15/06/2020 10:28

Sự ra đi của MC Diệu Linh sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư máu khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, xót thương.

Ngày 13/6 vừa qua, MC Diệu Linh đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau 2 năm sống chung với bệnh ung thư máu, hưởng dương 29 tuổi. Dù đã vài ngày trôi qua nhưng đồng nghiệp và cộng đồng mạng vẫn không ngừng nhắc đến cô trong sự thương tiếc khôn nguôi. Rất đông nghệ sĩ, đồng nghiệp tại VTV đã chia sẻ hình ảnh và tâm sự xúc động tiễn biệt nữ MC xinh đẹp, tài năng nhưng bạc mệnh.

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Qua đời ở tuổi 29, nghị lực sống của cô luôn khiến mọi người nể phục - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, MC Anh Tuấn bày tỏ sự tiếc thương: "Có một cuộc hẹn sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Hãy nhớ mãi nụ cười xinh hiền ấy. Yên bình nơi cõi tiên em nhé".

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Nam MC nói lời tiễn biệt đồng nghiệp - Ảnh: FB

Bài viết của MC Anh Tuấn nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và khán giả. Mọi người bày tỏ sự tiếc nuối, thương xót cho Diệu Linh: "Tiếc cho cô bé xinh xắn, hay cười", "Mấy nay em đọc báo về chị này mà không ngờ chị đi nhanh quá. Yên nghỉ chị nhé", "Thương tiếc cho cô gái xinh đẹp, tươi tắn và trẻ trung đó... Mong em được yên nghỉ", "Trong một vài ngày mà bao nhiêu chuyện đột ngột xảy ra thật bất ngờ quá... thương cô gái vẫn còn quá trẻ"...

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Mọi người tiếc thương cho sự ra đi của MC Diệu Linh ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời - Ảnh: FB

Ca sĩ Đinh Hiền Anh ngậm ngùi viết: "Quá thương và xót xa anh à". Ngay lập tức, cựu MC của chương trình "Trò chơi âm nhạc" cũng tiết lộ về khoảng thời gian cuối đời của đàn em: "Thương nhất là vẫn bình thản, nghị lực đến những ngày cuối cùng em ạ".

Đồng nghiệp ở VTV và các đài truyền hình xót xa khi nghe tin MC Diệu Linh qua đời: “Sẽ không còn đau khổ em nhé”

Đồng nghiệp ở VTV và các đài truyền hình xót xa khi nghe tin MC Diệu Linh qua đời: “Sẽ không còn đau khổ em nhé”

Bạn bè, đồng nghiệp rồi sẽ mãi nhớ về MC Diệu Linh với những ấn tượng và kỉ niệm đẹp.

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