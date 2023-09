Mẫu Việt vươn tầm thời trang thế giới

Đặc biệt, sau New York và Milan, lần đầu tiên Việt Nam sẽ có người mẫu hoạt động chuyên nghiệp tại kinh đô thời trang Paris – một trong những thị trường thời trang “khó tính” và đẳng cấp nhất trên thế giới hiện nay. Theo đó, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Mâu Thanh Thủy sẽ chính thức trở thành người mẫu thuộc quyền quản lý của Wilhelmina Models Agency tại New York, Kha Mỹ Vân chính thức trở thành người mẫu của Crystal Models Agency tại Paris và Chà Mi sẽ thuộc quyền quản lý của ICE Models Agency tại Milan.

Kha Mỹ Vân không chỉ trở thành người mẫu quốc tế làm việc chuyên nghiệp tại kinh đô thời trang khó tính này, mà còn là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến, tin tưởng của các nhãn hàng thời trang, tạp chí thời trang lớn tại Milan. Đặc biệt hơn, á quân Vietnam’s Next Top Model 2012 đã trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Vouge Ý và tạp chí L’Officiel.

Dù không về nhất trong cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2012 , nhưng Kha Mỹ Vân với tố chất và tiềm lực có sẵn, sau 2 năm nỗ lực rèn luyện, “thử lửa” và cống hiện tại thị trường Việt Nam, vào tháng 1.2015, Cô chính thức ký hợp đồng làm việc độc quyền tại kinh đô thời trang Milan.

Tháng 3.2015, với tố chất và tiềm năng của một người mẫu quốc tế, Kha Mỹ Vân tiếp tục lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng khó tính Crystal Models Paris. Được biết, Paris là kinh đô thời trang “khó tính”, đẳng cấp và đáng mơ ước nhất thế giới của bất kỳ người mẫu quốc tế nào trong “Big Four” danh giá gồm Paris, London, New York và Milan.

Crystal Models tại Paris Vốn nổi tiếng là một trong những công ty hàng đầu nước Pháp, với kinh nghiệm quản lý người mẫu từ năm 1984, Crystal Models hứa hẹn sẽ là bệ phóng cho những thành công tiếp theo của Kha Mỹ Vân tại thánh địa thời trang Paris. Sau Paris Fashion Week, Kha Vân tiếp tục trở lại Milan để làm việc với ICE Models để làm việc đến cuối năm 2015.

Mâu Thủy trở thành người mẫu độc quyền của Wilhelmina Models Agency tại New York

Không chỉ đạt chiến thắng đầy thuyết phục với ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Mâu Thủy nhanh chóng chứng tỏ năng lực và tố chất của một người mẫu chuyên nghiệp ngay sau đăng quang.

Không chỉ được nhiều nhà thiết kế trong nước như Công Trí, Hoàng Minh Hà, Huy Trần… tin tưởng chọn làm vedette trình diễn bộ sưu tập riêng, Mâu Thủy còn xuất hiện thật chuyên nghiệp trên sàn diễn New York Fashion Week 2014 trong vai trò là người mẫu mở màn cho nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Quỳnh Paris, Lý Quí Khánh, Lý Giám Tiền...

Sau nhiều vòng casting, Wilhelmina Models tại New York rất ấn tượng với gương mặt châu Á đậm nét thương mại của Mâu Thuỷ và quyết định cùng đưa cô sang New York làm việc trong năm 2015. Wilhelmina Models là một trong những công ty quản lý người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất làng thời trang quốc tế. Được thành lập từ năm 1967, Wilhelmina Models hiện tại đang có nhiều chi nhánh tại các vùng đất thời trang của thế giới như New York, Los Angeles, Miami và London.

Riêng Wilhelmina Models tại New York đã và đang quản lý cho nhiều người mẫu đình đám như Coco Rocha, Emma Dumont, Soo Joo, Jennifer Akerman, Ruby Rose, Alexandra Richards… Do đó, đây là cơ hội để Mâu Thủy khẳng định tài năng và vẻ đẹp của mẫu Việt tại kinh đô thời trang sôi động nhất thế giới - New York.

Chà Mi lần đầu chạm ngõ thời trang thế giới

Cũng như Kha Mỹ Vân, Chà Mi đoạt ngôi vị Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2013 và dần lột xác từ hình tượng “gái quê” trở thành một trong những gương mặt mẫu trẻ sáng giá nhất thị trường thời trang trong nước. Không chỉ “đắt show” các hợp đồng quảng cáo, Chà Mi còn được nhiều nhà thiết kế quốc tế lựa chọn là gương mặt mở màn cho các show diễn của họ tại Việt Nam.

Qua 2 năm làm việc nghiêm túc và đạt được những thành công nhất định tại thị trường thời trang trong nước, Chà Mi đã có cơ hội tấn công ra thị trường thời trang quốc tế khi chuẩn bị được ICE Models đưa sang Milan, Ý trong thời gian tới.

Cô gái có khuôn mặt đậm nét Á Đông gây ấn tượng rất mạnh với ekip của ICE Models ngay từ vòng casting qua ảnh. Cô sẽ tiếp bước đàn chị Kha Mỹ Vân, trở thành người mẫu thuộc quyền quản lý của ICE Models tại Milan trong khoảng đầu tháng 9.2015.

