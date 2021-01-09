Mang vàng nặng trĩu cổ đã là gì, Á hậu Thúy An còn được bố mẹ chồng tặng thứ mà nghe thôi đã choáng

Nhiều người không khỏi choáng váng xen lẫn ngưỡng mộ khi nghe đến số của hồi môn mà Á hậu Thúy An nhận được từ gia đình.

Ngày 8/1 vừa qua, đám cưới của Á hậu Thúy An đã được tổ chức ở Kiên Giang với sự góp mặt của gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết. Những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Thúy An trong đám cưới nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet

Thúy An và dàn phù dâu xinh đẹp toàn chân dài đình đám Vbiz - Ảnh: Internet

Trong đó, hình ảnh Á hậu Thúy An đeo vòng vàng nặng trĩu cổ, kín hai tay nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Theo đó, người đẹp được tặng gần 13 cây vàng, bao gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng từ người thân và họ hàng.

Bức ảnh gây choáng của Á hậu Thúy An - Ảnh: Internet

Đa phần khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước của hồi môn mà Thúy An nhận được. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn hài hước tuyên bố nếu lấy chồng mà được trao “gánh nặng” thế này thì phải lên xe hoa ngay lập tức.

Bên cạnh vòng vàng, Thúy An còn được ba mẹ chồng dành tặng một căn biệt thự xa hoa ở quận 2. Được biết, người đẹp và ông xã đã dọn vào ở trước khi tổ chức đám cưới.

Không chỉ vòng vàng, Thúy An còn được gia đình chồng tặng biệt thự bạc tỷ - Ảnh: Internet

Người đẹp gốc Kiên Giang từng chia sẻ rằng cô rất hạnh phúc khi câu chuyện tình yêu 3 năm của mình có một kết thúc có hậu. Ông xã của Á hậu Thúy An hơn cô 10 tuổi, là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam.

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