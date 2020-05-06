Kể lại câu chuyện “dở khóc dở cười” mà bản thân vừa trải qua, MC Thảo Vân khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô.

Mới đây, MC Thảo Vân bất ngờ gây chú ý khi kể lại câu chuyện “não cá vàng” của mình trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô cho biết mình nhận được lời mời ăn tối từ một người em thân thiết. Dù hí hửng nhận lời nhưng Thảo Vân lại quên béng cuộc hẹn này: “Tôi đi làm về, tôi làm đủ thứ lung tung, xem phim, ăn cơm, tắm gội, rồi... tôi nhậ‌n được tin của em ấy! Chao ơi, thật không thể t‌ả được cảm giác lúc ấy của tôi. Mặc dù đã phi đến nhanh hết sức có thể, nhưng cũng đủ để vợ chồng nó đói mềm rồi! Một lần nữa, xin lỗi xin lỗi xin lỗi”.

Bài đăng của Thảo Vân - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Thảo Vân còn tự nhận thấy “quên đến mức này thì thật sự báo động rồi!”. Dưới phần bình luận, nữ MC than thở với bạn bè: “Thật sự dã man em ạ, chết dở chứ không đùa đâu”, “Chị cũng đã từng quên, nên sợ lắm luôn ý”…

Câu chuyện của Thảo Vân khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho cô. Trong một bài phỏng vấn trước đây, cô cho biết bản thân mắc bện‌h teo thùy não trái nên trí nhớ bị suy gi‌ảm đáng kể. Nữ MC từng nghẹn ngào chia sẻ rằng cô sẽ không sống nổi nếu mấ‌t sạch trí nhớ về con trai. Dẫu vậy, trong suốt nhiều năm qua, Thảo Vân vẫn sống rất lạc quan, yêu đời và cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Thảo Vân vẫn giữ thái độ sống lạc quan mỗi ngày...

... và hạnh phúc bên con trai - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ nữ MC nhiệt tình chỉ cách giúp cô tránh việc hay quên: “Chị hay quên thì đi đâu làm gì chị ghi vào sổ ấy ạ”, “Chị tập thở đúng cách hàng ngày cho tâm nghỉ ngơi là ổn thôi ạ”, “Mẹ ghi chú vào lịch trong điện thoại ấy”…

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