Lý do bất ngờ khiến bố Hồ Văn Cường không sửa nhà, nơi thờ tự bỏ hoang dưới quê suốt 5 năm qua

Hậu trường 15/06/2021 07:54

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, mới đây, cha mẹ của nam ca sĩ đã có buổi trả lời phỏng vấn và tiết lộ nhiều điều bất ngờ.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường ngày càng trở nên phức tạp. Nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ chỉ đang cố lợi dụng, bóc lột và chiếm đoạt tiền cát-sê của con trai nuôi. Tuy Hồ Văn Cường và cha mẹ ruột đã quay clip xin lỗi và trần tình mọi việc nhưng vẫn không khiến vấn đề được lắng xuống.

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Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một lần phỏng vấn với báo Phụ nữ TP.HCM, bố mẹ Hồ Văn Cường đã lần nữa lên tiếng về chuyện tiền bạc của con trai. Về tiền thưởng tại Vietnam Idol Kids 2016 và cát-sê những năm qua của con, bà Ngọc Thu - mẹ Hồ Văn Cường - cho biết khi con lãnh 200 triệu đồng (tiền thưởng Vietnam Idol Kids 2016), bà Thu đã gửi cho quản lý Diễm Phạm. Còn tiền cát-sê sau đó bà cũng biết và nhờ ca sĩ Phi Nhung cùng quản lý giữ dùm. Bà Thu cho hay cuộc sống hiện tại rất thoải mái và ngỏ ý muốn mua nhà ở Sài Gòn ở Sài Gòn sau này.

Bố nam ca sĩ cũng tiếp lời: "Nguồn thu của Cường là có, nhưng chúng tôi không giữ, gửi lại một thời gian nữa. Sau đó, chúng tôi muốn xây nhà ở Sài Gòn. Chuyện nhà ở quê gác lại, không cất. Sau khi ổn định trên này xong, chúng tôi sẽ cất nhà ở quê, khi về có chỗ ăn chỗ ở" .

Giải thích về chuyện con trai bảo không biết thu nhập trước đó, bà Thu cho hay vì con còn nhỏ, bà không muốn cho con biết về số tiền quá lớn.

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Bố mẹ ruột Hồ Văn Cường - Ảnh: Phụ nữ TP.HCM
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Nhà Hồ Văn Cường dưới quê - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này có vẻ mâu thuẫn với những gì người thân dưới quê của gia đình Hồ Văn Cường chia sẻ trước đó.

Chia sẻ với Zing News, bà Hồ Thị Lắm (68 tuổi) – chị gái thứ tư của bố Hồ Văn Cường cho biết, không hiểu sao cả nhà lên thành phố làm nhiều năm, Cường cũng đi hát mà lại để nhà thờ tự bỏ trống, không tu sửa trong khi "ở dưới quê bỏ ra 500 triệu là có căn nhà khang trang rồi". Khi bà Lắm hỏi bố Cường, ông chỉ cho biết: "Em cũng ráng lắm nhưng chưa đủ tiền. Chị cứ để từ từ, em tính”. Bên cạnh đó, theo người thân cho hay, bố Hồ Văn Cường sau 5 năm lên thành phố vẫn không có gì thay đổi, mỗi lẫn về quê cũng là di chuyển bằng xe đò chứ "không có xe máy để đi".

Luật sư nói gì về vụ quản lý Phi Nhung giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường?

Luật sư nói gì về vụ quản lý Phi Nhung giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường?

Liên quan đến lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường những ngày vừa qua, mới đây, trợ lý - người trực tiếp giữ tiền của Hồ Văn Cường đã lên tiếng.

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Từ khóa:   ns Phi Nhung Hồ Văn Cường tiền cát-sê

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