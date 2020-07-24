Lương Bằng Quang lên tiếng về loạt ảnh 'quên mặc quần' của bạn gái, lộ thêm ảnh nóng của Ngân 98

Vừa qua, Ngân 98 trở thành chủ đề nóng gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi cách ăn mặc phản cảm. Khi đi làm DJ cho một club tại Hà Nội, cô nàng nhận về cả tấn "gạch đá" vì diện đồ sexy khoe thân quá đà. Trong loạt ảnh được lan truyền, Ngân 98 chỉ mặc nội y "siêu bé", để lộ vòng 3 ở nơi đông người.

Loạt ảnh gây tranh cãi của bạn gái Lương Bằng Quang - Ảnh: FB

Ngân 98 bị chỉ trích 'quên mặc quần' khi ra đường - Ảnh: FB

Bộ trang phục được nhận xét "mặc như không" của bạn gái Lương Bằng Quang khiến cộng đồng mạng chỉ biết thở dài ngao ngán. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng Ngân 98 ăn mặc quá phản cảm, không phù hợp với văn hóa người Việt.