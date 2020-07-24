Lương Bằng Quang lên tiếng về loạt ảnh 'quên mặc quần' của bạn gái, lộ thêm ảnh nóng của Ngân 98

Hậu trường 24/07/2020 16:44

Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng về cách ăn mặc phản cảm của bạn gái Ngân 98, Lương Bằng Quang vừa có động thái trên trang cá nhân.

Vừa qua, Ngân 98 trở thành chủ đề nóng gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi cách ăn mặc phản cảm. Khi đi làm DJ cho một club tại Hà Nội, cô nàng nhận về cả tấn "gạch đá" vì diện đồ sexy khoe thân quá đà. Trong loạt ảnh được lan truyền, Ngân 98 chỉ mặc nội y "siêu bé", để lộ vòng 3 ở nơi đông người.

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Loạt ảnh gây tranh cãi của bạn gái Lương Bằng Quang - Ảnh: FB
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Ngân 98 bị chỉ trích 'quên mặc quần' khi ra đường - Ảnh: FB

Bộ trang phục được nhận xét "mặc như không" của bạn gái Lương Bằng Quang khiến cộng đồng mạng chỉ biết thở dài ngao ngán. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng Ngân 98 ăn mặc quá phản cảm, không phù hợp với văn hóa người Việt.

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Lương Bằng Quang cũng tháp tùng bạn gái đến làm việc tại club - Ảnh: Internet

Trước phản ứng tiêu cực của dân mạng, Lương Bằng Quang vừa lên tiếng. Anh giải thích cho bạn gái: "Cùng một sự việc, có nhiều góc nhìn, đơn giản gồm góc nhìn thương và ghét. Nếu bạn hoang mang thì chỉ cần hỏi người trong cuộc thay vì nhìn theo cách mà người ngoài muốn bạn đồng tình. Quang cũng ở đó, khách ở đây cực kỳ lịch sự, họ là dân chơi siêu sang và văn minh, họ nhận xét DJ Ngân 98 chơi nhạc và giao lưu rất tuyệt".

Trước đó, khi bị chỉ trích, Ngân 98 thậm chí còn đăng thêm ảnh khoe thân phản cảm và bày tỏ: "Cảm ơn mấy bạn đã chụp vòng 3 giả xấu xí của Ngân nha".

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Lương Bằng Quang lên tiếng về loạt ảnh 'quên mặc quần' của bạn gái, lộ thêm ảnh nóng của Ngân 98 - Ảnh 5
Một loạt hình ảnh nóng bỏng khác được Ngân 98 đăng tải công khai - Ảnh: FB

Theo thông tin mới nhất, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ thanh tra việc Ngân 98 mặc bikini đi biểu diễn.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ thanh tra việc Ngân 98 mặc bikini đi biểu diễn

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ thanh tra việc Ngân 98 mặc bikini đi biểu diễn

Khán giả vô cùng bức xúc trước việc Ngân 98 mặc phản cảm đi biểu diễn tại quán bar tại Hà Nội.

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