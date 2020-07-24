'Sốc tận óc' với ảnh Ngân 98 mặc như không đi giữa phố, phô trọn vòng 3 nhức mắt

Hậu trường 24/07/2020 10:33

Dù không phải là lần đầu Ngân 98 diện trang phục hở bạo, nhưng phản cảm đến thế này thì khó có thể chấp nhận.

Nhiều giờ qua, Ngân 98 trở thành tâm điểm của dư luận bởi gu thời trang phản cảm của mình. Cụ thể khuya 23/7, trên một fanpage chuyên chia sẻ chuyện của giới nghệ sĩ bất ngờ đăng tải ảnh Ngân 98 diện chiếc quần "như có như không" xuất hiện trên đường. Chiếc quần phản cảm khiến bạn gái của Lương Bằng Quang nhận về vô số lời chỉ trích vì để lộ gần như nguyên vòng 3 nhức mắt khi đi trên đường.

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Ở góc chụp này, vòng 3 của Ngân 98 hầu như lộ thiên - Ảnh: FB
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Lương Bằng Quang sát cánh cùng bóng hồng của mình - Ảnh: FB

Chưa hết, phần trên cô nàng chỉ diện mỗi chiếc áo bé tẹo không thể che hết vòng 1 ngồn ngộn. Tuy có diện thêm chiếc áo khoác ngoài mỏng tang, nhưng dường như cô nàng đã vượt qua ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm khiến cư dân mạng chỉ trích không ngừng.

Dù đây không phải là lần đầu Ngân 98 ăn mặc nóng bỏng, khoe thân quá đà nhưng đến mức này thì quả là quá choáng.

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Hình ảnh được dân mạng chụp lại khi Ngân 98 làm DJ tại một club. Phong cách thời trang 'có cũng như không' của cô nàng gây sốc - Ảnh: Internet
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Lúc biểu diễn quá sung, áo khoác gần như rơi ra và lộ ngực ngồn ngộn nhức mắt - Ảnh: Internet
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Thì ra cô nàng có mang tất lưới, nhưng dường như 'quên mặc quần' thì phải! - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngân 98 cũng nhận về vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng vì cách ăn mặc "thiếu trên, hụt dưới". Dù vậy, chân dài này cũng không hề e dè mà hết lần này đến lần khác gây sốc vì gu thời trang "mặc như không" gây ngao ngán.

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