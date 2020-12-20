Livestream cùng bà xã tại quê nhà, vợ chồng Quý Bình vướng nghi vấn đã có ‘tin vui’ vì chi tiết này

Hậu trường 20/12/2020 11:12

Sau đám cưới, Quý Bình đã có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ và tiết lộ sở thích của bà xã doanh nhân.

Ngày 14/12 vừa qua, đám cưới của diễn viên Quý Bình và nữ doanh nhân Ngọc Tiền đã diễn ra tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi trong ngày trọng đại.

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Cặp đôi không giấu được sự xúc động vì hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, những thông tin xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Quý Bình luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây, nam diễn viên “Sông dài” bất ngờ gây chú ý khi livestream trò chuyện cùng khán giả trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, Quý Bình khiến khán giả thích thú khi tiết lộ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và gia đình. Trong clip, Quý Bình hài hước cho biết bà xã anh thích ăn xoài chua chấm mắm ruốc: “Đồ ăn quá trời không ăn, ăn xoài chấm mắm ruốc hoài”.

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Quý Bình livestream tiết lộ bà xã thích ăn xoài chua - Ảnh: FB

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Hình ảnh Ngọc Tiền liên tục ăn xoài chua chấm mắm ruốc trong livestream - Ảnh: FB

Chia sẻ của Quý Bình khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn vợ chồng anh đã có “tin vui”. Thậm chí, nữ danh ca Thanh Hà cũng không tránh khỏi thắc mắc này. Cô để lại bình luận dưới đoạn livestream: “Người phụ nữ thích xoài mắm ruốc là có đó nghen”.

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Bình luận của nữ ca sĩ Thanh Hà - Ảnh: FB
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Chỉ qua 1 chi tiết, netizen liền nghi ngờ bà xã Quý Bình đang mang thai - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho bà xã Quý Bình: “Hai vợ chồng dễ thương ghê”, “Nhìn vợ anh Bình live nhìn trẻ đẹp mà dễ thương quá nè”, “Bà xã em đẹp dễ thương quá”, “Hai vợ chồng mãi hạnh phúc nhé”, “Nay có vợ ngồi cạnh, anh Bình tươi không cần tưới luôn”, “Gia đình ấm êm quá”, “Bà xã Quý Bình dễ thương đáng yêu quá”…

Vợ doanh nhân Quý Bình: "Ở nhà tôi rất nữ tính và con nít. Tôi hay mè nheo lắm"

Vợ doanh nhân Quý Bình: "Ở nhà tôi rất nữ tính và con nít. Tôi hay mè nheo lắm"

"Tôi nghĩ những ý kiến trái chiều hiện nay chung quy lại là do mọi người rất yêu quý anh Bình và sợ anh lựa chọn cuộc hôn nhân này có thể sẽ không có hạnh phúc lâu dài", doanh nhân Ngọc Tiền nói.

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