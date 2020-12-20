Livestream cùng bà xã tại quê nhà, vợ chồng Quý Bình vướng nghi vấn đã có ‘tin vui’ vì chi tiết này

Ngày 14/12 vừa qua, đám cưới của diễn viên Quý Bình và nữ doanh nhân Ngọc Tiền đã diễn ra tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi trong ngày trọng đại.

Cặp đôi không giấu được sự xúc động vì hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, những thông tin xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Quý Bình luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.