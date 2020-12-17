Lộ ảnh phòng tân hôn của Quý Bình và vợ doanh nhân, lãng mạn đến mức netizen liên tục cảm thán

Cận cảnh căn phòng tân hôn của nam diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Ngày 14/12 vừa qua, đám cưới của nam diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè cũng như người hâm mộ. Sau tiệc cưới rình rang tại một khách sạn nổi tiếng ở quận 7, những thông liên quan đến cặp vợ chồng son vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Quý Bình và Ngọc Tiền kết hôn sau 3 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt khoảnh khắc hé lộ phòng tân hôn của Quý Bình và Ngọc Tiền bất ngờ được một người bạn chia sẻ lên mạng xã hội.

Qua hình ảnh đăng tải, căn phòng tân hôn của cặp đôi được trang trí vô cùng lãng mạn và đẹp mắt với tông màu hồng chủ đạo. Hoa hồng tươi được rải khắp ngôi nhà, đặc biệt là trên giường ngủ của cả hai. Được biết, trong ngày trọng đại, vợ chồng Quý Bình đã dành thời gian để tự tay trang trí phòng ngủ.

Căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng son ngập tràn hoa và bong bóng đầy lãng mạn - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cặp đôi: “Phòng tân hôn đẹp quá”, “Chúc anh Quý Bình và chị Ngọc Tiền luôn hạnh phúc”, “Nhìn lãng mạn, ngọt ngào quá đi thôi”, “Mong vợ chồng anh chị sẽ sớm có tin vui”, “Hạnh phúc quá”…

Tổ ấm mới của cặp đôi sau khi kết hôn - Ảnh: FB

Trước đó, cư dân mạng đã được dịp choáng váng khi bà xã Quý Bình hé lộ biệt thự hoành tráng mà vợ chồng cô sẽ sinh sống sau khi cưới. Căn nhà được vợ chồng nữ doanh nhân đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng và ước tính có giá trị không hề nhỏ.

Những khoảnh khắc tình tứ của Quý Bình và vợ đại gia Cặp đôi Quý Bình - Ngọc Tiền chụp nhiều ảnh tình tứ bên nhau khi đi du lịch chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-phong-tan-hon-cua-quy-binh-va-vo-doanh-nhan-lang-man-den-muc-netizen-lien-tuc-cam-than-390558.html