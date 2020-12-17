Sau đám cưới, Quý Bình lập tức 'khẳng định chủ quyền' với vợ tổng giám đốc khiến dàn sao Việt rần rần

Diễn viên Quý Bình vừa có động thái thể hiện tình cảm mặn nồng với doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trên trang cá nhân.
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Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã chính thức "về chung nhà". Sau lễ đón dâu ấm cúng vào ngày 12/12 tại Hóc Môn, cặp đôi đãi tiệc long trọng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 vừa qua.
Là người của công chúng nhưng Quý Bình lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thời gian trước và trong ngày cưới, nam diễn viên họ Lê không chia sẻ bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào trên trang cá nhân.
Thế nhưng bất ngờ mới đây, diễn viên Quý Bình đã thoải mái công khai ảnh cưới "tình bể bình" bên bà xã Ngọc Tiền. Sau hôn lễ, đây là hình ảnh đầu tiên được nam diễn viên đăng công khai lên mạng. Không chỉ vậy, anh còn đổi trạng thái "đã kết hôn" với vợ để đánh dấu chủ quyền.
Động thái đầu tiên của Quý Bình sau khi lập gia đình nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè, người hâm mộ. Ca sĩ Thanh Hà, Thu Phương, Lâm Khánh Chi, Kha Ly, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh... cùng đông đảo fan gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Quý Bình.
Quý Bình là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Tuy nhiên những năm gần đây, anh ít đóng phim mà dành nhiều thời gian phát triển công ty riêng. Vợ Quý Bình hiện là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Anh cũng tích cực phụ giúp bà xã lo cho công việc kinh doanh.