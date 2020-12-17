Sau đám cưới, Quý Bình lập tức 'khẳng định chủ quyền' với vợ tổng giám đốc khiến dàn sao Việt rần rần

Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã chính thức "về chung nhà". Sau lễ đón dâu ấm cúng vào ngày 12/12 tại Hóc Môn, cặp đôi đãi tiệc long trọng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 vừa qua.

Ảnh cưới của Quý Bình và vợ doanh nhân - Ảnh: Internet

Là người của công chúng nhưng Quý Bình lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thời gian trước và trong ngày cưới, nam diễn viên họ Lê không chia sẻ bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào trên trang cá nhân.

Thế nhưng bất ngờ mới đây, diễn viên Quý Bình đã thoải mái công khai ảnh cưới "tình bể bình" bên bà xã Ngọc Tiền. Sau hôn lễ, đây là hình ảnh đầu tiên được nam diễn viên đăng công khai lên mạng. Không chỉ vậy, anh còn đổi trạng thái "đã kết hôn" với vợ để đánh dấu chủ quyền.