Sau đám cưới, Quý Bình lập tức 'khẳng định chủ quyền' với vợ tổng giám đốc khiến dàn sao Việt rần rần

Hậu trường 17/12/2020 10:27

Diễn viên Quý Bình vừa có động thái thể hiện tình cảm mặn nồng với doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trên trang cá nhân.

Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã chính thức "về chung nhà". Sau lễ đón dâu ấm cúng vào ngày 12/12 tại Hóc Môn, cặp đôi đãi tiệc long trọng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 vừa qua.

dien vien quy binh

dien vien quy binh 1
Ảnh cưới của Quý Bình và vợ doanh nhân - Ảnh: Internet

Là người của công chúng nhưng Quý Bình lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thời gian trước và trong ngày cưới, nam diễn viên họ Lê không chia sẻ bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào trên trang cá nhân.

Thế nhưng bất ngờ mới đây, diễn viên Quý Bình đã thoải mái công khai ảnh cưới "tình bể bình" bên bà xã Ngọc Tiền. Sau hôn lễ, đây là hình ảnh đầu tiên được nam diễn viên đăng công khai lên mạng. Không chỉ vậy, anh còn đổi trạng thái "đã kết hôn" với vợ để đánh dấu chủ quyền.

dien vien quy binh 2

dien vien quy binh 3
Sau khi doanh nhân Ngọc Tiền đổi ảnh trên Facebook, Quý Bình cũng có động thái khẳng định tình cảm với vợ - Ảnh: FB
dien vien quy binh 5
Nam diễn viên đổi trạng thái đã kết hôn với bà xã - Ảnh: FB

Động thái đầu tiên của Quý Bình sau khi lập gia đình nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè, người hâm mộ. Ca sĩ Thanh Hà, Thu Phương, Lâm Khánh Chi, Kha Ly, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh... cùng đông đảo fan gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng Quý Bình.

vdien vien quy binh 5
Khoảnh khắc ngọt ngào của Quý Bình và Ngọc Tiền - Ảnh: Internet

Quý Bình là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Tuy nhiên những năm gần đây, anh ít đóng phim mà dành nhiều thời gian phát triển công ty riêng. Vợ Quý Bình hiện là tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Anh cũng tích cực phụ giúp bà xã lo cho công việc kinh doanh.

Đang ở giữa đám đông, Nam Em có hành động khiến trai đẹp giật mình

Đang ở giữa đám đông, Nam Em có hành động khiến trai đẹp giật mình

Sau chương trình truyền hình, Nam Em và Lãnh Thanh ngày càng lộ nhiều khoảnh khắc thân mật, gần gũi.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quý Bình vợ Quý Bình Quý Bình và vợ

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026