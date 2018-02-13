Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn

Hậu trường 13/02/2018 10:23

Tố vợ cũ của Lâm Vinh Hải – Lý Phương Châu không chỉ ngoại tình với bạn thân của chồng mà còn bỏ bê không chăm sóc con gái, Linh Chi bị cư dân mạng chỉ trích “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Trên trang Facebook cá nhân mới đây, Linh Chi đăng tải hình ảnh thân thiết với con gái của Lâm Vinh Hải. Cùng với đó, người đẹp này còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào nói về mối quan hệ tốt đẹp với con gái Lý Phương Châu.

Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 1
Linh Chi chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên con gái Lý Phương Châu - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết Linh Chi nhận được rất nhiều lời khen vì tạo được mối quan hệ thân thiết với bé Kỳ Kỳ. Đồng thời, một số người còn đánh giá cao vợ cũ của Lâm Vinh Hải vì cho con gái thân thiết với Linh Chi dù trước đó cả hai thường xuyên “đấu tố” nhau trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Linh Chi đã cực lực phủ nhận. Thậm chí người đẹp này còn tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân của chồng và không chăm sóc con gái.

Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 2
Sau khi tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn của Lâm Vinh Hải...
Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 3
...Linh Chi còn chỉ trích vợ cũ của Lâm Vinh Hải không đối xử tốt với bé Kỳ Kỳ - Ảnh: FBNV

Hiện tại Lý Phương Châu vẫn chưa lên tiếng về những lời tố cáo này của Linh Chi. Tuy nhiên, cư dân mạng đã liên tục chỉ trích và “ném đá” Linh Chi vì những nhận xét tiêu cực trên.

Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 4Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 5

Liên tục tố Lý Phương Châu ngoại tình, đối xử tệ với con gái, Linh Chi nhận cái kết không thể ‘đắng’ hơn - Ảnh 6
Cư dân mạng bức xúc vì hành động nói xấu Lý Phương Châu của Linh Chi - Ảnh: FBNV
Linh Chi tình cảm với con gái Lâm Vinh Hải, tố Lý Phương Châu ngoại tình

Linh Chi tình cảm với con gái Lâm Vinh Hải, tố Lý Phương Châu ngoại tình

Trong phần nói chuyện với cư dân mạng, Linh Chi thẳng thắn chia sẻ Lý Phương Châu đã ngoại tình với bạn thân của chồng rồi ly thân với Lâm Vinh Hải.

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