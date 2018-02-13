Trên trang Facebook cá nhân mới đây, Linh Chi đăng tải hình ảnh thân thiết với con gái của Lâm Vinh Hải. Cùng với đó, người đẹp này còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào nói về mối quan hệ tốt đẹp với con gái Lý Phương Châu.

Linh Chi chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên con gái Lý Phương Châu - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết Linh Chi nhận được rất nhiều lời khen vì tạo được mối quan hệ thân thiết với bé Kỳ Kỳ. Đồng thời, một số người còn đánh giá cao vợ cũ của Lâm Vinh Hải vì cho con gái thân thiết với Linh Chi dù trước đó cả hai thường xuyên “đấu tố” nhau trên mạng xã hội.