Tố vợ cũ của Lâm Vinh Hải – Lý Phương Châu không chỉ ngoại tình với bạn thân của chồng mà còn bỏ bê không chăm sóc con gái, Linh Chi bị cư dân mạng chỉ trích “vừa ăn cướp vừa la làng”.
- Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này
- Lâm Vinh Hải đón sinh nhật bên Linh Chi và tiết lộ mối quan hệ hiện tại của hai người
Trên trang Facebook cá nhân mới đây, Linh Chi đăng tải hình ảnh thân thiết với con gái của Lâm Vinh Hải. Cùng với đó, người đẹp này còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào nói về mối quan hệ tốt đẹp với con gái Lý Phương Châu.
Bên dưới bài viết Linh Chi nhận được rất nhiều lời khen vì tạo được mối quan hệ thân thiết với bé Kỳ Kỳ. Đồng thời, một số người còn đánh giá cao vợ cũ của Lâm Vinh Hải vì cho con gái thân thiết với Linh Chi dù trước đó cả hai thường xuyên “đấu tố” nhau trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, Linh Chi đã cực lực phủ nhận. Thậm chí người đẹp này còn tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân của chồng và không chăm sóc con gái.
Hiện tại Lý Phương Châu vẫn chưa lên tiếng về những lời tố cáo này của Linh Chi. Tuy nhiên, cư dân mạng đã liên tục chỉ trích và “ném đá” Linh Chi vì những nhận xét tiêu cực trên.