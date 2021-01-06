Lệ Quyên có chia sẻ đầu tiên khi được hỏi chuyện chồng cũ hẹn hò bạn gái kém 27 tuổi

Thông tin doanh nhân Đức Huy công khai ảnh tình tứ bên bạn gái Cẩm Đan khiến mọi người không ngừng tò mò về phản ứng của ca sĩ Lệ Quyên.
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Cách đây không lâu, dư luận không ngừng xôn xao về chuyện ly hôn của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Chỉ hơn 2 tháng sau khi lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ, "nữ hoàng phòng trà" vướng nghi án hẹn hò người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đi chơi, ăn khuya. Tuy nhiên, dù công khai đăng ảnh bên nhau, nhưng cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận.
Đáng chú ý hơn, vừa qua doanh nhân Đức Huy cũng công khai ảnh nắm tay thân mật với người đẹp Cẩm Đan trên trang cá nhân. Động thái của chồng cũ Lệ Quyên khiến dư luận không ngừng xôn xao 2 ngày qua. Công chúng không khỏi tò mò về phản ứng của "nữ hoàng phòng trà".
Chia sẻ với truyền thông, Lệ Quyên tỏ ra khá bất ngờ khi biết doanh nhân Đức Huy hẹn hò với người đẹp Cẩm Đan. Khi được hỏi, nữ ca sĩ vẫn vui vẻ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Phản ứng của bà mẹ 1 con được xem là một cách cư xử đẹp, văn minh hậu chia tay.
Trước đó, cô khéo léo chứng minh bản thân đang vui vẻ và hạnh phúc. Nữ ca sĩ đăng ảnh ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp hậu ly hôn. Cô còn nhắn nhủ cực ngọt: "Hãy để em là bông hoa đẹp nhất đời anh, bởi em được vun xới, nâng niu trong tình yêu nồng nàn của anh nhé".