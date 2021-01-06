Lệ Quyên có chia sẻ đầu tiên khi được hỏi chuyện chồng cũ hẹn hò bạn gái kém 27 tuổi

Hậu trường 06/01/2021 10:36

Thông tin doanh nhân Đức Huy công khai ảnh tình tứ bên bạn gái Cẩm Đan khiến mọi người không ngừng tò mò về phản ứng của ca sĩ Lệ Quyên.

Cách đây không lâu, dư luận không ngừng xôn xao về chuyện ly hôn của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Chỉ hơn 2 tháng sau khi lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ, "nữ hoàng phòng trà" vướng nghi án hẹn hò người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đi chơi, ăn khuya. Tuy nhiên, dù công khai đăng ảnh bên nhau, nhưng cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

ca si le quyen
Lệ Quyên công khai ảnh đón năm mới bên 'tình trẻ' trong ngày đầu năm - Ảnh: FB

Đáng chú ý hơn, vừa qua doanh nhân Đức Huy cũng công khai ảnh nắm tay thân mật với người đẹp Cẩm Đan trên trang cá nhân. Động thái của chồng cũ Lệ Quyên khiến dư luận không ngừng xôn xao 2 ngày qua. Công chúng không khỏi tò mò về phản ứng của "nữ hoàng phòng trà".

ca si le quyen 2
Chồng cũ Lệ Quyên và bạn gái Cẩm Đan - Ảnh: Internet
ca si le quyen 4
Doanh nhân Đức Huy còn thoải mái đưa bạn gái đi ăn đám cưới bạn thân - Ảnh: Internet

Chia sẻ với truyền thông, Lệ Quyên tỏ ra khá bất ngờ khi biết doanh nhân Đức Huy hẹn hò với người đẹp Cẩm Đan. Khi được hỏi, nữ ca sĩ vẫn vui vẻ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Phản ứng của bà mẹ 1 con được xem là một cách cư xử đẹp, văn minh hậu chia tay.

ca si le quyen 5
Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: Instagram

Trước đó, cô khéo léo chứng minh bản thân đang vui vẻ và hạnh phúc. Nữ ca sĩ đăng ảnh ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp hậu ly hôn. Cô còn nhắn nhủ cực ngọt: "Hãy để em là bông hoa đẹp nhất đời anh, bởi em được vun xới, nâng niu trong tình yêu nồng nàn của anh nhé".

Vẻ nóng bỏng của Cẩm Đan – mỹ nhân 18 tuổi nghi hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên

Vẻ nóng bỏng của Cẩm Đan – mỹ nhân 18 tuổi nghi hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên

Cẩm Đan là cô gái quen mặt, thậm chí cực kỳ nổi tiếng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa qua bởi ngay từ đầu cuộc thi. Thông tin Cẩm Đan đang tìm hiểu chồng cũ Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn gái chồng cũ Lệ Quyên Đức Huy - Cẩm Đan chồng cũ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026