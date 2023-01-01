Lệ Quyền bất ngờ bị tình cũ gọi là 'người đa nhân cách', lại còn cảm ơn ngược lại đối phương?

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vừa qua đã trao nhau những lời yêu thương thông qua trang cá nhân của mình, kết lại một năm 2022 đầy hạnh phúc và viên mãn.

Cặp đôi chị-em nổi tiếng Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu luôn nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả bởi chuyện tình "đũa lệch" nhưng vô cùng đẹp của cả hai. Mới đây, trước thềm năm mới 2023, tình trẻ Lâm Bảo Châu đã đăng tải lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ của anh và Lệ Quyên lên trang cá nhân. Anh còn dành nhiều lời ngọt ngào, "có cánh" cho người yêu.

"Có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt vậy, đến tận giờ mình vẫn nghĩ làm thế nào lại yêu được một cô gái như vậy, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn có thể lấy hàng triệu trái tim trên sân khấu mà gửi trái tim của chính bản thân cho mình, nhiều lúc nghĩ đùa em quả thật là 1 người đa nhân cách lúc thì là 1 bà già “kể chuyện” trên sân khấu lúc thì là 1 bé gái nhắng nhít tay nắm tay anh, có lẽ sự thu hút không chỉ bởi từ 1 người đàn bà quyến rũ mà còn là những điều thú vị hấp dẫn bên trong con người", nam người mẫu chia sẻ. Ngay lập tức, Lệ Quyên cũng đáp lại lời của tình trẻ, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm anh dành cho cô. Nữ ca sĩ bình luận: "Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp, nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi".

Sau đó, vào ngày cuối cùng của năm 2022, Lệ Quyên cho biết, nhờ có Lâm Bảo Châu luôn ở bên cạnh, cô đã mạnh mẽ đi qua những khó khăn và nuôi dưỡng được hạnh phúc. Cụ thể, Lệ Quyên tâm sự: "Khoảnh khắc năm cũ sắp qua, luôn nôn nao khó tả dù năm nào cũng có một lần. Cảm ơn 2022 với những hành trình tuyệt vời bên nhau. Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này. Đón 2023 thôi!". Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lâm Bảo Châu là người đàn ông mới xuất hiện trong cuộc sống của Lệ Quyên. Ban đầu, cả hai chọn cách giấu kín, tuy nhiên khi tình cảm đã lớn dần họ chọn cách công khai cùng nhau. Hành trình tình yêu suốt hơn hai năm qua của cặp đôi đã minh chứng được rằng, những ranh giới của tình yêu đều tự do chúng ta định nghĩa, về bản chất tình yêu lại là thứ không có ranh giới.

Lệ Quyên bất ngờ gửi lời cảm ơn đến 'bạn trai kém 12 tuổi' vì điều đặc biệt này Vào ngày cuối cùng của năm 2022, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ vài dòng tâm sự trên trang cá nhân.

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