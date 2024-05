Tròn 1 tuần hạ sinh cặp 'rồng con', Phương Oanh chính thức hé lộ hành trình vượt cạn, xúc động rơi nước mắt vì hành động của bố mẹ 2 bên và ông xã

Ngày 14/5 vừa qua, vợ chồng Shark Bình hạnh phúc thông báo đã chào đón cặp song sinh một trai một gái với tên thân mật là Jimmy và Jenny.

"Jimmy & Jenny "Say Hi" thế giới ạ. Vậy là mẹ con mình đã hoàn thành xuất sắc chặng đầu tiên. Cảm ơn hai con yêu đã luôn hợp tác để mẹ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh và đầy ý nghĩa. Hành trình sắp tới còn rất dài, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha. Cảm ơn những người đã luôn dõi theo ủng hộ và yêu mến gia đình Oanh thật nhiều! Love all", Phương Oanh hạnh phúc chia sẻ.