Lê Hoàng: Phụ nữ tham lam một cách tươi đẹp khiến đàn ông tự nguyện dâng hiến, phụ nữ càng tham càng đẹp

Hậu trường 09/06/2021 12:27

Chia sẻ về phụ nữ và lòng tham của đạo diễn Lê Hoàng khiến cư dân mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ về phụ nữ và lòng tham. Nói tới lòng tham, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới những điều tiêu cực. Trong khi phụ nữ vốn là “sinh vật” khó hiểu nhất thế giới, nay còn có thêm lòng tham thì lại càng “nguy hiểm”. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng tất cả các cô gái đẹp nhìn bề ngoài đều không có vẻ tham lam. Thậm chí họ còn thánh thiện. Nhưng hầu hết những người phụ nữ đều tham lam, sau khi kết hôn, họ lại càng tham lam hơn vì những điều thực tế.

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Đạo diễn Lê Hoàng phân tích về sự tham lam của phụ nữ thông qua bài chia sẻ của mình - Ảnh: FBNV

Cụ thể, liên hệ với điện ảnh, nam đạo diễn phân tích rằng để miêu tả một gã đàn ông tham thực dễ vô cùng. Đạo diễn chỉ cần kiếm một gã béo, bụng càng to càng tốt, cho lão đeo dây chuyền vàng và chải dầu bóng là xong. Nhưng để tả một cô gái tham thì rắc rối hơn rất nhiều. Không có chi tiết nào khiến khán giả tin ngay. Nếu cô ấy vừa tham vừa ác thì lại càng phức tạp.

Lê Hoàng chia sẻ thêm, hầu hết các nàng đều tham lam, từ tham mỹ phẩm, quần áo, túi xách, trang sức đến tham hoa cỏ, chim chóc, tham lãng mạn, tham luôn xe cộ, thậm chí tham cả đàn ông. Nam đạo diễn còn cho biết khi đàn ông cần một thứ gì, hay quá ham muốn một thứ gì, họ tìm cách làm ra, tìm cách mua, hoặc bất quá thì tìm cách… cướp. Phụ nữ không thế, khi họ cần, họ chỉ nhìn, và cho các chàng trai biết họ đang nhìn, thế thôi.

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Bài đăng của đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về những biểu hiện lòng tham của phụ nữ, đạo diễn Lê Hoàng trải lòng: “Thiên hạ cứ nói phụ nữ chân chính có vẻ đẹp đoan trang, kín đáo, thùy mị. Thiên hạ quên phắt rằng vẻ tham lam cũng thế. Tham lam thường được các cô biểu hiện một cách dễ thương, e ấp, mong manh đến đau lòng.

Chả cô gái có giáo dục, có đức hạnh nào được bạn trai dẫn vào trung tâm mua sắm lại đòi cái nọ, đòi cái kia, lại reo lên khi thấy kim cương, lại nhảy cẫng lên khi thấy vàng bạc. Các nàng chỉ chớp chớp mắt, quay mặt đi, thở dài hoặc vân vê tà áo mỏng. Việc còn lại của đàn ông là mua.”

Ngoài ra, Lê Hoàng cũng phân tích thêm: “Có hai giai đoạn của cuộc đời phụ nữ mà ai cũng biết. Giai đoạn chưa chồng thích bướm thích hoa, thích gấu bông, thỏ bông, thậm chí thích tắc kè bông. Giai đoạn làm vợ thì thích nồi cơm điện, thích máy xay sinh tố, thích giẻ lau nhà, thích xà bông bột, thích nước rửa chén, thích chồng nộp tiền.

Rõ ràng ở khúc sau, phụ nữ thực tế hơn, chính xác hơn, đòi hỏi chi tiết hơn, tóm lại là tham hơn.

Chỉ cách một đêm tân hôn, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Cô gái ngây thơ có thể biến ngay thành bà vợ chặt chẽ, chi li. Chỉ còn cách giải thích là thói ấy xưa họ đã có rồi nhưng lại giấu đi. Tất cả đàn ông đều sợ phụ nữ tham. Chả phải vì keo kiệt (đàn ông keo kiệt để làm gì? Để mang tiền cho đàn ông khác ư?). Mà bởi phụ nữ tham chắc chắn bớt dễ thương, bớt ngây thơ, bớt đẹp.”

Nhưng đối với đàn ông, Lê Hoàng cho rằng dẫu họ sợ suốt đời và tìm mọi cách truyền nhau nỗi sợ ấy để tránh, đàn ông vẫn cứ mắc bẫy hoài. Lý do theo Lê Hoàng là vì phụ nữ quá khôn, quá thông minh và mưu trí. Họ tham một cách đáng yêu, tham một cách trong sáng đến mức tham trở nên trong vắt như pha lê.

Họ tham một cách tươi đẹp tới mức ta dâng hiến, ta giao nộp, ta cống nạp một cách vui vẻ, tự nguyện. Khi các thiếu nữ cầm các món ta mua, ta run rẩy vì hạnh phúc, vỡ òa vì sung sướng, ứa nước mắt vì cảm động. Thật không có nỗi tham nào sâu sắc hơn và tinh vi hơn.

Điều oái oăm là đôi khi phụ nữ càng tham càng đẹp. Lúc ấy mắt họ long lanh, má họ hồng lên, mũi họ vươn cao và miệng họ hé mở. Nhan sắc tỏa ra lấp lánh như ánh hào quang. Do đó, chả thiếu gì đàn ông coi việc tìm ra giây phút tham của phụ nữ là giây phút may mắn, coi như cảm giác thăng hoa!” – Lê Hoàng chia sẻ.

Dưới bài đăng của đạo diễn Lê Hoàng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "quá hay và chất", "anh viết chính xác ạ", "Gã có cái nhìn xuyên thấu quá", "Tham cũng thật tuyệt vời", "Phụ nữ cũng có nhiều loại, đâu phải ai cũng thể"...

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