Lần đầu hé lộ không gian sống sang chảnh của ca sĩ Minh Tuyết và chồng đại gia ở Mỹ

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Minh Tuyết bất ngờ đăng tải loạt ảnh trong căn biệt thự xa hoa tại Mỹ. Sau thời gian tất bật chạy show trong và ngoài nước, giọng ca Như đã dấu yêu tận hưởng cuộc sống bình yên, thoải mái tại ngôi nhà sang trọng của mình.

Em gái Cẩm Ly chia sẻ: "Sau một quãng thời gian bôn ba chật vật với công việc thì bữa nay mới có chút thời gian chăm sóc nhà cửa và thoải mái nhẹ. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Bình yên, nhẹ nhàng và thanh thản".