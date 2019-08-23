Lần đầu hé lộ không gian sống sang chảnh của ca sĩ Minh Tuyết và chồng đại gia ở Mỹ

Hậu trường 23/08/2019 14:59

Ca sĩ Minh Tuyết khoe một góc nhỏ trong biệt thự của mình tại Mỹ. Đây là lần hiếm hoi giọng ca hải ngoại tiết lộ cuộc sống bình yên của mình nơi xứ người.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Minh Tuyết bất ngờ đăng tải loạt ảnh trong căn biệt thự xa hoa tại Mỹ. Sau thời gian tất bật chạy show trong và ngoài nước, giọng ca Như đã dấu yêu tận hưởng cuộc sống bình yên, thoải mái tại ngôi nhà sang trọng của mình.

Em gái Cẩm Ly chia sẻ: "Sau một quãng thời gian bôn ba chật vật với công việc thì bữa nay mới có chút thời gian chăm sóc nhà cửa và thoải mái nhẹ. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Bình yên, nhẹ nhàng và thanh thản".

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Không gian sống của ca sĩ Minh Tuyết và chồng đại gia tại Mỹ - Ảnh: FB
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Biệt thự sang trọng có hồ bơi, vườn rộng thoáng mát - Ảnh: FB
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Ngôi nhà được thiết kế đơn giản, tinh tế với gam màu trắng làm chủ đạo - Ảnh: FB

Dù chỉ hé lộ một vài góc nhỏ, nhưng có thể thấy Minh Tuyết sống trong không gian vô cùng thoải mái, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, sân vườn rộng, phòng bếp ấm cúng. Dù bận rộn nhưng cô vẫn dành nhiều tâm huyết để trang trí cho tổ ấm nhỏ thêm hương sắc với nhiều loại hoa tươi rực rỡ.

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Cô tự tay cắm hoa cho ngôi nhà của mình thêm tươi mới - Ảnh: FB
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Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống sung túc của giọng ca hải ngoại tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau thời gian hoạt động ở thị trường âm nhạc hải ngoại, vài năm trở lại đây Minh Tuyết thường xuyên về Việt Nam và tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật trong nước. Việc này giúp cô được công chúng quan tâm và yêu mến nhiều hơn.

Nổi tiếng và có cuộc sống giàu có nhưng nữ ca sĩ lại khá tín tiếng trong chuyện đời tư. Kết hôn năm 2000, hiện cô đang sống vô cùng hạnh phúc tại Mỹ. Chồng nữ ca sĩ là doanh nhân Diệp Nghi Keith, anh sở hữu khối tài sản khủng cùng nhiều dự án bất động sản lớn.

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Từ khóa:   Minh Tuyết Em gái Cẩm Ly

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