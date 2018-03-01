Lâm Khánh Chi đau xé lòng khi xem clip chú cáo nhỏ bị lột da sống để làm áo cho người

Hậu trường 01/03/2018 15:01

Ca sĩ Lâm Khánh Chi bày tỏ sự bức xúc trước hình ảnh một chú cáo tội nghiệp bị con người lột da lúc còn sống để phục vụ cho việc làm quần áo.

Mới đây, "người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi chia sẻ lại clip chú cáo nhỏ đang oằn mình chịu những cơn đau khủng khiếp sau khi bị con người lột da. Lần theo bài viết, nhiều hưởng hoảng sợ khi đọc được ‘tiếng kêu xé lòng’ của con vật tội nghiệp.

“Xin đừng sử dụng da của tôi làm áo của các bạn. Các bạn có cảm nhận được cảm giác đau đớn đến nhường nào khi bị lột da sống. Tôi đau thấu trời xanh nhưng có kêu gào ra sao thì loài người các bạn cũng không hiểu đâu. Xin hãy dừng lại các sản phẩm bằng da động vật”, một cư dân mạng nói thay lời chú cáo đáng thương.

Lâm Khánh Chi đau xé lòng khi xem clip chú cáo nhỏ bị lột da sống để làm áo cho người - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi đau xót trước hình ảnh một bị cáo bị lột da lúc còn sống - Ảnh: FBNV

Qua bài đăng, chủ Facebook này khiến nhiều người đang mặc áo lông thú cảm thấy giật mình trước sự tàn nhẫn của những người đã tạo ra nó.

“Mọi người chắc chắn sẽ không biết, áo khoác lông được tạo ra kinh tởm như thế nào? Nếu biết bạn đã không sử dụng nó. Những kẻ lột da, họ không giết chết con vật mà họ lột da ngay khi chúng còn sống. Con vật bị lột da với một cú sốc điện, người ta cho chúng một điện cực ở mũi và một cái khác trong hậu môn.

Con vật lúc này chưa chết, nó chỉ bất tỉnh, sau đó những kẻ mất nhân tính sẽ lột da nó. Con vật sau đó tỉnh lại với bộ da bị xé ra, chúng đau đớn quằn quại với nỗi đau mà những kẻ mất nhân tính đã tạo ra cho chúng. Quá ghê tởm, con vật không còn sức mạnh nhưng vẫn tìm cách lê từng bước để trốn thoát.

Nó cố gắng trốn thoát nhưng đã quá trễ. Nó sẽ tự chết hoặc bị người lột da giết chết”, người này viết.

Lâm Khánh Chi đau xé lòng khi xem clip chú cáo nhỏ bị lột da sống để làm áo cho người - Ảnh 2
Hình ảnh trước và sau khi bị lột da của con cáo nhỏ đáng thương - Ảnh: Internet

Liên hệ với Lâm Khánh Chi, người đẹp chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình rằng bản thân cảm thấy vô cùng đau đớn trước việc làm khủng khiếp của con người.

“Thấy xót xa và tội nghiệp quá! Tôi nghĩ có rất nhiều nghề để làm, tại sao con người lại đi chọn làm nghề bán da thú để mang nghiệp nặng như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật! Tôi không dám nhìn vì quá đau lòng. Mặc dù chỉ là con thú thôi nhưng khi chứng kiến cảnh nó bị lột da lúc còn sống, tôi vô cùng hoảng sợ”, Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi đau xé lòng khi xem clip chú cáo nhỏ bị lột da sống để làm áo cho người - Ảnh 3

Lâm Khánh Chi mong những người làm nghề lột da thú hãy đổi qua nghề khác - Ảnh: NVCC

Clip chú cáo sau khi bị lột da (độc giả cân nhắc kỹ trước khi xem)

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"Nếu như chương trình và nghệ sĩ nào đó xúc phạm tới cộng đồng LGBT thì hãy tẩy chay", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi cáo bị lột da áo khoác lông thú

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