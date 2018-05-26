Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này

Hậu trường 26/05/2018 10:39

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người "xịt máu mũi' khi khoe ngực đầy nóng bỏng sau khi thừa nhận dao kéo. Tuy nhiên, bộ đồ bơi nhỏ xíu khiến cô nhiều lần suýt lộ hàng.

Mới đây, Kỳ Duyên bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân clip khoe dáng dưới hồ bơi. Người đẹp diện bộ bikini màu đen gợi cảm, để lộ khuôn ngực đầy nóng bỏng sau khi thừa nhận dao kéo. Nhờ sở hữu làn da trắng mịn không tì vết cùng thần thái chụp ảnh điêu luyện, những bức ảnh và clip của Kỳ Duyên nhận về hàng chục ngàn lượt like và bình luận.

Hầu hết, khán giả đều cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2014 đã đúng đắn khi quyết định nâng ngực. Bởi sự thay đổi này khiến cô trở nên quyến rũ hơn trong những trang phục áo tắm hoặc mẫu váy khoét sâu. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả tỏ ra không hài lòng với cách ăn mặc quá sức sexy của Kỳ Duyên. Với bộ đồ bơi quá mảnh như trong clip, người đẹp sinh năm 1996 nhiều lần suýt lộ hàng khiến nhiều người ngao ngán.

Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này - Ảnh 1
Kỳ Duyên khoe bộ ngực hoàn hảo sau khi dao kéo - Ảnh: Internet
Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này - Ảnh 2
Người đẹp khoe vòng eo nhỏ xíu cùng vóc dáng 'nóng bỏng' - Ảnh: Internet
Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này - Ảnh 3
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Duyên rất tự tin với thân hình hiện tại - Ảnh: Internet
Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này - Ảnh 4
Kỳ Duyên khoe ngực dao kéo ngồn ngộn dưới hồ bơi, người xem suýt ngộp thở vì nhìn thấy điểm này - Ảnh 5
Kỳ Duyên được xem là Hoa hậu dính nhiều scandal nhất Việt Nam - Ảnh: Internet

Clip Kỳ Duyên khoe ngực khủng dưới hồ bơi

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