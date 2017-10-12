Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này

Sau 'đám cưới thế kỷ' của Đặng Thu Thảo và bạn trai đại gia, nhiều người chia sẻ lại những hình ảnh thân thiết giữa doanh nhân Trung Tín và "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, nghi ngờ cả hai có mối quan hệ không bình thường. Tuy nhiên, đây là tin đồn thất thiệt bởi trên thực tế họ chỉ là bạn bè chơi chung nhiều năm.
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Ít ai biết, chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà đã chơi thân từ những ngày cô mới vào nghề. Cả hai có một nhóm bạn chung và thường xuyên hẹn hò đi chơi, ăn uống và hát hò cùng nhau. Thậm chí, Trung Tín còn bị lầm tưởng là bạn trai của Hà Tăng bởi anh từng rất nhiều lần tháp tùng người đẹp đi dự sự kiện.
Mối lương duyên của "Ngọc nữ" làng điện ảnh và chồng Thu Thảo sâu sắc đến nỗi ngay cả khi bạn thân đã đi lấy chồng thì Trung Tín vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ để trò chuyện với cô.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là Trung Tín không chỉ chơi chung với Hà Tăng mà còn là bạn thân của hai anh em Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn.
Lục lại những hình ảnh được chụp cách đây nhiều năm mới thấy, chồng Hoa hậu Thu Thảo hầu như có mặt đầy đủ trong rất nhiều sự kiện quan trọng của gia đình chồng Tăng Thanh Hà.