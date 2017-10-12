Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này

Ít ai biết, chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà đã chơi thân từ những ngày cô mới vào nghề. Cả hai có một nhóm bạn chung và thường xuyên hẹn hò đi chơi, ăn uống và hát hò cùng nhau. Thậm chí, Trung Tín còn bị lầm tưởng là bạn trai của Hà Tăng bởi anh từng rất nhiều lần tháp tùng người đẹp đi dự sự kiện.

Mối lương duyên của "Ngọc nữ" làng điện ảnh và chồng Thu Thảo sâu sắc đến nỗi ngay cả khi bạn thân đã đi lấy chồng thì Trung Tín vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ để trò chuyện với cô.