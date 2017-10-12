Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này

Hậu trường 12/10/2017 11:51

Sau 'đám cưới thế kỷ' của Đặng Thu Thảo và bạn trai đại gia, nhiều người chia sẻ lại những hình ảnh thân thiết giữa doanh nhân Trung Tín và "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, nghi ngờ cả hai có mối quan hệ không bình thường. Tuy nhiên, đây là tin đồn thất thiệt bởi trên thực tế họ chỉ là bạn bè chơi chung nhiều năm.

Ít ai biết, chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà đã chơi thân từ những ngày cô mới vào nghề. Cả hai có một nhóm bạn chung và thường xuyên hẹn hò đi chơi, ăn uống và hát hò cùng nhau. Thậm chí, Trung Tín còn bị lầm tưởng là bạn trai của Hà Tăng bởi anh từng rất nhiều lần tháp tùng người đẹp đi dự sự kiện.

Mối lương duyên của "Ngọc nữ" làng điện ảnh và chồng Thu Thảo sâu sắc đến nỗi ngay cả khi bạn thân đã đi lấy chồng thì Trung Tín vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ để trò chuyện với cô.

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 1
Trước khi Hà Tăng lấy chồng, Trung Tín thường tháp tùng bạn thân đi dự sự kiện - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 2
Chồng Thu Thảo và Hà Tăng chơi thân với nhau từ ngày cô mới vào nghề - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 3
Trung Tín và Tăng Thanh Hà có mối lương duyên rất đặc biệt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là Trung Tín không chỉ chơi chung với Hà Tăng mà còn là bạn thân của hai anh em Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn.

Lục lại những hình ảnh được chụp cách đây nhiều năm mới thấy, chồng Hoa hậu Thu Thảo hầu như có mặt đầy đủ trong rất nhiều sự kiện quan trọng của gia đình chồng Tăng Thanh Hà. 

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 4
Louis Nguyễn và Trung Tín cũng chơi rất thân với nhau - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 5
Vợ chồng Hà Tăng cùng đến dự đám cưới Thu Thảo và Trung Tín mới đây - Ảnh: Ngoisao.net

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 6
Hà Tăng vui mừng khi bạn thân đã tìm được một nửa của mình - Ảnh: Ngoisao.net

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 7
Phillip Nguyễn và Trung Tín là cặp bạn thân nhiều năm - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 8
Doanh nhân Trung Tín chụp ảnh cùng hội bạn thân của em chồng Hà Tăng trong dịp sinh nhật Phillip Nguyễn - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 9
Trung Tín cũng là khách mời quan trọng trong đám cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Không ngờ chồng đại gia của Thu Thảo và 'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ như thế này - Ảnh 10
Chồng Thu Thảo và chồng Hà Tăng chơi chung nhóm bạn cùng là dân kinh doanh - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hoa hậu Thu Thảo Hà Tăng Phillip Nguyễn danh nhân Trung Tín

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