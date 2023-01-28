Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won

Hậu trường 28/01/2023 15:11

Đọ dáng chung khung hình, cặp chị em dâu khiến dân tình khó phân thắng bại bởi vẻ xinh đẹp và rạng rỡ bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Mối quan hệ của Hari Won và các thành viên trong gia đình Trấn Thành luôn thân thiết, hòa hợp. Em gái Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Hari Won của mình. Họ không ngần ngại thể hiện tình cảm, khen ngợi nhau trên các trang mạng xã hội.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Hari Won đã đăng tải bức ảnh chụp cùng em gái Trấn Thành - Huỳnh Uyển Ẩn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong ảnh, cặp chị em dâu đều diện cho mình trang phục áo dài thướt tha trong ngày Tết, theo đó, ai nấy đều phải xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của cả hai. 

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 1
Em gái Trấn Thành và Hari Won đọ sắc cùng nhau trong trang phục áo dài.

Ngắm nhìn lại loạt ảnh này, nhiều khán giả nhận xét Uyển Ân đã có hành trình "lột xác" ngoạn mục. Thời điểm xuất hiện trước truyền thông, chập chững bước vào làng giải trí, Uyển Ân gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, dễ thương nhưng ngoại hình có phần mũm mĩm, khuôn mặt phúng phính khiến các đường nét của cô không có nhiều điểm đặc biệt.

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 2
Trước đây, Uyển Ân thường xuất hiện với ngoại hình mũm mĩm và gương mặt tròn trịa.

 

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 3
Hình ảnh cách đây vài năm của Hari Won và em gái Trấn Thành. 

Không ngừng cố gắng để đẹp hơn, em gái Trấn Thành thay đổi hoàn toàn diện mạo, giảm 12kg, đổi cả phong cách thời trang khiến dân tình ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong trẻo, xinh như hotgirl.

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 4

"Phá kén" thành công, Huỳnh Ân cũng đã biết lựa chọn những phong cách trang điểm, gu thời trang tôn lên nét đẹp trong trẻo của bản thân và phù hợp với độ tuổi của cô nàng. Cô đã những bước chuyển mình tích cực và dần được khán giả yêu điện ảnh yêu mến, xóa tan những định kiến về danh xưng "em gái Trấn Thành".

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 5

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 6

Thời gian gần đây, nữ diễn viên đang gây bão trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Có anh trai làm nghệ thuật, Uyển Ân cũng đam mê theo nghề và phát triển sự nghiệp từ sớm nhưng đến nay mới để lại dấu ấn trong lòng công chúng. 

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 7

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 8
Uyển Ân - em gái của Trấn Thành là nữ diễn viên trẻ được khen ngợi trong thời gian gần đây.

Gần đây, Uyển Ân thường xuyên tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, truyền thông cô đều đầu tư, chăm sóc kĩ lưỡng diện mạo, trang phục. Nỗ lực thay đổi vóc dáng, sắc vóc của cô ngày càng thăng hạng. Từ đó những thiết kế nữ diễn viên sinh năm 1999 diện đều trở nên thời thượng và hiện đại hơn hẳn. Nhờ đó, em gái Trấn Thành cũng được khán giả quan tâm, yêu mến nhiều hơn.

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 9

 Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 10

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 11
Người đẹp gốc Sài thành được khen bởi nhan sắc xinh đẹp và trang phục sang trọng. 

 Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 12

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 13

Không còn vẻ ngoài mũm mĩm, em gái Trấn Thành giờ 'lột xác' ngoạn mục, tự tin đọ sắc 'một chín một mười' cùng chị dâu Hari Won - Ảnh 14
Giờ đây, em gái Trấn Thành hoàn toàn tự tin đọ sắc với chị dâu trong cùng một khung hình. 
Uyển Ân 'lột xác' ngoạn mục, khẳng định khả năng bản thân, không còn lệ thuộc danh xưng 'em gái Trấn Thành'

Uyển Ân 'lột xác' ngoạn mục, khẳng định khả năng bản thân, không còn lệ thuộc danh xưng 'em gái Trấn Thành'

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