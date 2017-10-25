Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt

Với quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, những người đẹp này tích lũy cho mình khối lượng tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ khi nhắc tới. Không cần dựa dẫm vào đại gia giàu có, họ vẫn sở hữu xe sang, biệt thự và bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ làm bao người ngưỡng mộ. Đặc biệt có một điểm chung giữa những mỹ nhân này nữa đó là họ rất kín tiếng trong chuyện đời tư, chưa lập gia đình và ít khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng

Với nhan sắc mặn mà và từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 1999, Ngô Thanh Vân là người đẹp đa tài. Cô tham gia vào rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: diễn xuất, đạo diễn, ca sĩ, người mẫu… và đều gặt hái được rất nhiều thành công.

Không chỉ được coi là “đả nữ” của màn ảnh Việt bởi những vai diễn hành động mà những bộ phim do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn cũng tạo tiếng vang rất lớn. Nhờ đó, tên tuổi của cô nổi lên nhanh chóng ở trong và ngoài nước. Sau nhiều năm miệt mài làm việc, khối tài sản mà cô tích lũy được khiến nhiều người choáng váng.

Năm 2009, Ngô Thanh Vân thành lập một công ty giải trí gặt hái được nhiều thành công khi cho ra mắt nhóm nhạc nam nổi tiếng 365 và sản xuất nhiều bộ phim với số tiền đầu tư lớn.

Có thể nói, hiện tại Ngô Thanh Vân đang sở hữu những thứ mà bao người mơ ước: nhà sang tiền tỉ, công ty riêng, siêu xe và đặc biệt là kho hàng hiệu khiến nhiều chị em ghen tỵ 'nổ đom đóm mắt'.

Ngô Thanh Vân không đầu tư nhiều cho những món đồ như túi xách, giày dép mà đam mê của cô là đồng hồ. Những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của cô hầu hết đều có giá từ 1 tỷ đồng.

Hồ Quỳnh Hương

Nữ ca sĩ đến từ đất mỏ Quảng Ninh này cũng là một “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Tập trung vào sự nghiệp ca hát và gặt hái được nhiều thành công, Hồ Quỳnh Hương hiện tại đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn, giàu có mặc dù không còn đi hát nhiều.

Cô hiện tại là bà chủ của một chuỗi resort nổi tiếng và có công ty riêng. Cát sê của nữ ca sĩ luôn ngấp nghé trên 100 triệu đồng.

Hồ Quỳnh Hương cũng sở hữu những căn biệt thự chục tỉ ở Hà Nội và TP. HCM để tiện cho việc lưu diễn. Là phái đẹp nên nữ ca sĩ cũng sắm cho mình những món đồ hiệu đắt tiền. Ngoài ra, cô còn sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền khiến nhiều người ghen tị.

Mỹ Tâm

Cô ca sĩ có lối sống giản dị này có một khối gia tài khổng lồ mà không phải ai cũng biết. Nhan sắc, tài năng, Mỹ Tâm giờ đây cũng được liệt vào hàng đại gia của showbiz Việt.

Cô sở hữu một tòa nhà trăm tỉ tọa lạc ở trung tâm TP.HCM phục vụ cho công việc kinh doanh và sinh sống. Người đẹp này cũng có một công ty riêng về dịch vụ giải trí, phát hành các sản phẩm âm nhạc và quản lý các hoạt động nghệ thuật của cô.

Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng sở hữu nhãn hiệu thời trang riêng. Đây cũng là nơi cung cấp trang phục biểu diễn cho nữ ca sĩ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Cũng giống như những mỹ nhân khác, Mỹ Tâm cũng tậu cho mình xế hộp để tiện di chuyển.

Lý Nhã Kỳ

Thuộc top sao hạng A và có mối quan hệ thân thiết với những ngôi sao cả trong và ngoài nước, mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì những “bộ cánh” lộng lẫy cùng những phụ kiện xa xỉ. Chắc hẳn nhiều người cũng biết rằng, Lý Nhã Kỳ là một nữ đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ khó ai bì kịp.

Cô sở hữu biệt thự triệu đô, siêu xe, bộ sưu tập đồ hiệu, các nhãn hàng thời trang cao cấp và đặc biệt còn được gọi với cái tên “doanh nhân kim cương” vì sở hữu và kinh doanh mặt hàng xa xỉ này. Những phụ kiện đi cùng trang phục của Lý Nhã Kỳ cũng khiến nhiều người hết hồn khi biết giá.

Là gương mặt quen thuộc của Liên hoan phim Cannes những năm gần đây, mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện danh giá này, công chúng lại được phen “hú vía” với giá của những trang phục mà cô mặc lên thảm đỏ.

Minh Hằng

Nữ ca sĩ trẻ tuổi này cũng là một nữ đại gia của showbiz Việt. Sở hữu biệt thự triệu đô và dàn siêu xe tiền tỉ, Minh Hằng khiến không ít người bất ngờ về độ giàu có của mình.

Đồng thời, Minh Hằng cũng là tay chơi hàng hiệu có tiếng khi sở hữu bộ sưu tập túi và phụ kiện đến từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới.