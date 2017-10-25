Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt

Hậu trường 25/10/2017 20:38

Không chỉ tài năng, xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp, những quý cô này của showbiz Việt còn sở hữu khối tài sản khiến các đấng mày râu cũng phải nể phục.

Với quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, những người đẹp này tích lũy cho mình khối lượng tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ khi nhắc tới. Không cần dựa dẫm vào đại gia giàu có, họ vẫn sở hữu xe sang, biệt thự và bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ làm bao người ngưỡng mộ. Đặc biệt có một điểm chung giữa những mỹ nhân này nữa đó là họ rất kín tiếng trong chuyện đời tư, chưa lập gia đình và ít khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng

Ngô Thanh Vân

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 1
Nhan sắc hơn người của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Với nhan sắc mặn mà và từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 1999, Ngô Thanh Vân là người đẹp đa tài. Cô tham gia vào rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: diễn xuất, đạo diễn, ca sĩ, người mẫu…  và đều gặt hái được rất nhiều thành công.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 2
Cô vừa là diễn viên, nhà đầu tư và là đạo diễn của bộ phim rất hot “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” với doanh thu hơn 60 tỉ đồng - Ảnh: Internet

Không chỉ được coi là “đả nữ” của màn ảnh Việt bởi những vai diễn hành động mà những bộ phim do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn cũng tạo tiếng vang rất lớn. Nhờ đó, tên tuổi của cô nổi lên nhanh chóng ở trong và ngoài nước. Sau nhiều năm miệt mài làm việc, khối tài sản mà cô tích lũy được khiến nhiều người choáng váng.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân là đại gia ngầm của showbiz Việt vời khối lượng tài sản rất lớn - Ảnh: Internet

Năm 2009, Ngô Thanh Vân thành lập một công ty giải trí gặt hái được nhiều thành công khi cho ra mắt nhóm nhạc nam nổi tiếng 365 và sản xuất nhiều bộ phim với số tiền đầu tư lớn.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 4
Nhóm nhạc nam 365 nổi tiếng một thời nằm dưới sự quản lý của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Có thể nói, hiện tại Ngô Thanh Vân đang sở hữu những thứ mà bao người mơ ước: nhà sang tiền tỉ, công ty riêng, siêu xe và đặc biệt là kho hàng hiệu khiến nhiều chị em ghen tỵ 'nổ đom đóm mắt'.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 5

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 6
Bên trong căn biệt thự tiền tỉ mang hơi hướng phương Đông của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 7
Chiếc xe Bentley trị giá khoảng 8 tỷ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân không đầu tư nhiều cho những món đồ như túi xách, giày dép mà đam mê của cô là đồng hồ. Những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của cô hầu hết đều có giá từ 1 tỷ đồng.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 8
Chiếc đồng hồ trên tay của Ngô Thanh Vân có giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 9
Còn đây là chiếc đồng hồ có giá khoảng 1 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Hồ Quỳnh Hương

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 10
Hồ Quỳnh Hương vẫn rất xinh đẹp dù đã ngoài 30 - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ đến từ đất mỏ Quảng Ninh này cũng là một “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Tập trung vào sự nghiệp ca hát và gặt hái được nhiều thành công, Hồ Quỳnh Hương hiện tại đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn, giàu có mặc dù không còn đi hát nhiều.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 11
Hồ Quỳnh Hương khi ngồi ghế giám khảo chương trình X-Factor - Ảnh: Internet

Cô hiện tại là bà chủ của một chuỗi resort nổi tiếng và có công ty riêng. Cát sê của nữ ca sĩ luôn ngấp nghé trên 100 triệu đồng.

Hồ Quỳnh Hương cũng sở hữu những căn biệt thự chục tỉ ở Hà Nội và TP. HCM để tiện cho việc lưu diễn. Là phái đẹp nên nữ ca sĩ cũng sắm cho mình những món đồ hiệu đắt tiền. Ngoài ra, cô còn sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền khiến nhiều người ghen tị.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 12
Căn biệt thự sang trọng nhìn từ bên ngoài của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 13
Một dinh thự khác trị giá tiền tỷ của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 14

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 15
Bên trong ngôi nhà của Hồ Quỳnh Hương với tông màu trắng chủ đạo - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 16
Hồ Quỳnh Hương với chiếc xe Bentley có giá lên tới chục tỷ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 17
Chiếc túi xách nhỏ nhắn từ thương hiệu Fendi của cô có giá hơn 35 triệu đồng - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 18
Chiếc túi xách đến từ thương hiệu Lousis Vuitton có giá 26 triệu đồng - Ảnh: Internet

Mỹ Tâm

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 19
“Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm vẫn rất trẻ trung sau bao năm - Ảnh: Internet

Cô ca sĩ có lối sống giản dị này có một khối gia tài khổng lồ mà không phải ai cũng biết. Nhan sắc, tài năng, Mỹ Tâm giờ đây cũng được liệt vào hàng đại gia của showbiz Việt.

Cô sở hữu một tòa nhà trăm tỉ tọa lạc ở trung tâm TP.HCM phục vụ cho công việc kinh doanh và sinh sống. Người đẹp này cũng có một công ty riêng về dịch vụ giải trí, phát hành các sản phẩm âm nhạc và quản lý các hoạt động nghệ thuật của cô.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 20
Tòa nhà trăm tỷ của Mỹ Tâm tại tuyến phố sầm uất ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng sở hữu nhãn hiệu thời trang riêng. Đây cũng là nơi cung cấp trang phục biểu diễn cho nữ ca sĩ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 21
Mỹ Tâm vừa kinh doanh thời trang vừa phục vụ cho trang phục biểu diễn của mình - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 22
Khung cảnh hiện đại và sang trong trong quán café do Mỹ Tâm quản lý - Ảnh: Internet

Cũng giống như những mỹ nhân khác, Mỹ Tâm cũng tậu cho mình xế hộp để tiện di chuyển.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 23
Đây là chiếc xe Mỹ Tâm thường xuyên sử dụng cho việc đi diễn - Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 24
Nhan sắc thuần khiết của Lý Nhã Kỳ bất chấp thời gian - Ảnh: Internet

Thuộc top sao hạng A và có mối quan hệ thân thiết với những ngôi sao cả trong và ngoài nước, mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì những “bộ cánh” lộng lẫy cùng những phụ kiện xa xỉ. Chắc hẳn nhiều người cũng biết rằng, Lý Nhã Kỳ là một nữ đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ khó ai bì kịp.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 25
Căn biệt thự hiện tại Lý Nhã Kỳ đang sống nằm ở quận 2, TP.HCM - Ảnh: Internet

Cô sở hữu biệt thự triệu đô, siêu xe, bộ sưu tập đồ hiệu, các nhãn hàng thời trang cao cấp và đặc biệt còn được gọi với cái tên “doanh nhân kim cương” vì sở hữu và kinh doanh mặt hàng xa xỉ này. Những phụ kiện đi cùng trang phục của Lý Nhã Kỳ cũng khiến nhiều người hết hồn khi biết giá. 

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 26
Lý Nhã Kỳ với thú chơi kim cương đắt đỏ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 27
Lý Nhã Kỳ chơi thân với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nước ngoài và Xa Thi Mạn là một trong số những người bạn thân của cô - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 28
Chiếc xe Roll-Royce có giá khoảng hơn 40 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 29
Bộ sưu tập túi hàng hiệu khiến chị em mê mẩn của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 30
 Những bộ trang sức có giá trị không dưới 10 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Là gương mặt quen thuộc của Liên hoan phim Cannes những năm gần đây, mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện danh giá này, công chúng lại được phen “hú vía” với giá của những trang phục mà cô mặc lên thảm đỏ.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 31
Bộ váy giúp cô tỏa sáng tại Liên hoan phim Cannes 2015 có giá gần 2 tỷ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 32
Tại Cannes 2016, Lý Nhã Kỳ diễn chiếc váy tinh tế khoe nhan sắc như công chúa có giá 1,1 tỷ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 33
Một chiếc váy xa xỉ khác của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2016 có giá 1,7 tỷ - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 34
Bộ váy này của Lý Nhã Kỳ có giá hơn 1,5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Minh Hằng

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 35
Toàn cảnh căn biệt thự khiến nhiều người trầm trồ của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ trẻ tuổi này cũng là một nữ đại gia của showbiz Việt. Sở hữu biệt thự triệu đô và dàn siêu xe tiền tỉ, Minh Hằng khiến không ít người bất ngờ về độ giàu có của mình.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 36
Siêu xe trị giá hơn 6 tỷ đồng của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 37
Nữ ca sĩ cũng sở hữu một chiếc siêu xe khác có màu trắng - Ảnh: Internet

Đồng thời, Minh Hằng cũng là tay chơi hàng hiệu có tiếng khi sở hữu bộ sưu tập túi và phụ kiện đến từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 38
Chiếc áo khoác mà Minh Hằng đang mặc đến từ thương hiệu nổi tiếng Burberry có giá  khoảng 106  triệu đồng - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 39
Chiếc túi Lady Dior trên tay của Minh Hằng có giá khoảng 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Khối tài sản kếch xù của những mỹ nhân chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 40
Chiếc túi H&M có giá tầm 100-140 triệu đồng - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân: Giàu có và quyền lực cỡ nào ở showbiz Việt?

Ngô Thanh Vân: Giàu có và quyền lực cỡ nào ở showbiz Việt?

Trong gần 20 năm hoạt động của mình, Ngô Thanh Vân thực sự giàu có, quyền lực tới mức nào.

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Từ khóa:   mỹ nhân Việt Mỹ Tâm Minh Hằng diễn viên Lý Nhã Kỳ

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