Dù đã có phần thể hiện tốt trong vòng công diễn 1 của ''Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yến Trang vẫn bị loại.

Trong tập 5 chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phát sóng vòng công diễn 1, có thể thấy các tiết mục đều được dàn dựng kỹ lưỡng, đáp ứng cả phần giọng hát và vũ đạo. Kết quả cuối cùng có hai đội được đánh giá cao nhất là nhóm Trang Pháp (ca khúc Đi đu đưa đi) và nhóm Hồng Nhung (ca khúc Nếu anh đi). Trong khi đó, 3 nhóm được khán giả và BTC bình chọn dù rơi vào vòng nguy hiểm là nhóm Thu Phương (ca khúc Răng khôn) cùng với nhóm Mỹ Linh (ca khúc Đưa em về nhà) và nhóm Đoan Trang (ca khúc Vũ trụ có anh). Kết quả cuối cùng có hai đội được đánh giá cao nhất là nhóm Trang Pháp (ca khúc Đi đu đưa đi) và nhóm Hồng Nhung (ca khúc Nếu anh đi). Trong khi đó, 3 nhóm được khán giả và BTC bình chọn dù rơi vào vòng nguy hiểm là nhóm Thu Phương (ca khúc Răng khôn) cùng với nhóm Mỹ Linh (ca khúc Đưa em về nhà) và nhóm Đoan Trang (ca khúc Vũ trụ có anh) Dựa trên thứ hạng của bảng điểm cá nhân, những chị đẹp có bình chọn thấp nhất phải tạm dừng chân tại chương trình là: Yến Trang, Nguyên Hà, Vân Hugo, Hoàng Oanh và Tú Vi. Kết quả của đêm công diễn đầu tiên khiến nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc. Bởi đa số bình luận đều cho rằng Yến Trang có ngoại hình đẹp, vũ đạo và phần thể hiện đều nổi trội nhưng không biết lý do gì lại nhanh chóng bị loại khỏi chương trình.



Nhiều người bức xúc khi Yến Trang bị loại ngay vòng đầu tiên. Bởi đa số bình luận đều cho rằng Yến Trang có ngoại hình đẹp, vũ đạo và phần thể hiện đều nổi trội nhưng không biết lý do gì lại nhanh chóng bị loại khỏi chương trình. Sau khi hành trình "Đạp gió" khép lại, mới đây Yến Trang đã có những chia sẻ gửi đến khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ cảm ơn khán giả ủng hộ, khẳng định dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc: "Cảm ơn các bạn khán giả đã luôn bên cạnh theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt hành trình thanh xuân cho đến bây giờ. Khi dừng lại không có nghĩa là tôi bỏ cuộc, mà tôi sẽ lựa chọn một con đường khác phù hợp hơn". Sau khi hành trình "Đạp gió" khép lại, mới đây Yến Trang đã có những chia sẻ gửi đến khán giả Giọng ca sinh năm 1984 cho biết sẽ tìm thêm sự sáng tạo và niềm vui ở hành trình mới: "Khép lại hành trình cũ, tôi sẽ tìm thêm sự sáng tạo và niềm vui ở những hành trình mới. Cuộc vui cho dù ngắn hay dài rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Khi bạn hoàn thành trọn vẹn một việc gì đó nhưng thiếu đi sự may mắn thì cũng đừng vội tiếc, vì đổi lại thì sự cố gắng và nỗ lực hết mình của bạn vẫn sẽ khiến người đối diện cảm nhận được điều đó.

Với “nghề”, tôi luôn đam mê và chỉn chu, không phải chỉ vì bản thân tôi mà còn vì những khán giả đang theo dõi mình và tôi luôn trân trọng những tình cảm đó. Tuy chỉ xuất hiện 5 tập ngắn ngủi nhưng hy vọng những gì tôi đã mang đến sẽ giúp các bạn phần nào hiểu và yêu thương Trang nhiều hơn. Mãi yêu các bạn", Yến Trang chia sẻ thêm. Khán giả vẫn mong chờ Yến Trang có cơ hội trở lại sau vòng hồi sinh nhờ lượt bình chọn của khán giả Tiêu chí bình chọn và chấm điểm của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây ra nhiều tranh cãi trong những tập đầu tiên phát sóng. Khán giả vẫn mong chờ Yến Trang có cơ hội trở lại sau vòng hồi sinh nhờ lượt bình chọn của khán giả. 7 người có số lượt bình chọn cao nhất sẽ được hồi sinh ở vòng công diễn thứ 5.

Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' Sau màn biểu diễn, Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc: "Phụ nữ có thể dịu dàng, nữ tính nhưng họ có nội lực khiến bạn không thể tưởng tượng được. Chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều mong muốn và thậm chí còn hơn thế nữa".

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